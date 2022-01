Supruga i dvije kćeri predstojnika Ureda premijera Zvonimira Frke Petešića prijavljene su na drugoj adresi u Zagrebu u odnosu na onu u kojoj žive, potvrdili su iz Vlade otkriće Net.hr-a.

Zbog ove "omaške", Frka Petešić nema pravo na stan od 96 kvadrata u centru Zagreba u kojem trenutno živi.

Unatoč tomu, postoje i oni koji staju na stranu premijerova predstojnika. Jedan od njih je i znanstvenik Gordan Lauc.

On je na svome Facebooku ustvrdio kako je Frka Petešić surađivao s njim tijekom pandemije i da je odradio velik posao i odigrao iznimno važnu ulogu. Lauc je otišao toliko daleko da tvrdi kako je predstojnik Ureda premijera svoj "život posvetio samo jednom cilju, a to je da svima nama u Hrvatskoj bude bolje".

Iživljavanje 'tvrdokoronaša'

Njegov status prenosimo u cijelosti:

"Trenutno imam i previše otvorenih "frontova" i ne mogu si dopustiti još jedan rat, no ovo više ne mogu gledati i moram javno reći što mislim i znam.

Dakle Zvonko Frka Petešić je sušta suprotnost uhljebu. Tijekom pandemije bili smo svakodnevno u kontaktu, često i više puta na dan. Zvonko je iznimno obrazovan, inteligentan i radi 20 sati na dan 7 dana u tjednu. U glavi ima doslovno enciklopediju svih podataka o Hrvatskoj. Nema skoro nikakve imovine, plaću vjerojatno niti ne uspije potrošiti, jer je doslovno stalno u uredu. Novac ga ne zanima. Život je posvetio samo jednom cilju, a to je da svima nama u Hrvatskoj bude bolje.

Ne znam puno o tome što sve radi u drugim područjima, no znam da je u pandemiji odigrao iznimnu važnu ulogu. Još je rano za govoriti o puno detalja, no potpuno je sigurno da nije bilo njega da bi Hrvatska bila podjednaki konc-logor kao što su to Austrija, ili Slovenija.

Ne znam iživljavaju li se sada tvrdokoronaški mediji na njemu kako bi ga "kaznili" zbog toga, ili je motiv neki drugi, no u svakom slučaju nisu u pravu. Hrvatska ima puno korumpiranih i nesposobnih javnih i državnih službenika, no Zvonko to sigurno nije. Upravo suprotno", napisao je Lauc.