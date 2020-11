‘Mjere nisu ono što će dovesti do smanjenja brojki, to može učiniti samo odgovorno ponašanje’, tvrdi Lauc

Član Znanstvenog savjeta Vlade, Gordan Lauc, nakon sastanka je za Dnevnik N1 kazao o čemu je bilo govora na susretu.

“Znanstvenici pokušavaju razumjeti ono što ne razumijemo, jer da sve razumijemo – ne bi nam trebala znanost. U istraživanju se ne slažemo oko svega, ovakvi sastanci su tu kako bi jedni druge informirali o saznanjima do kojih smo došli i kako bi ukrstili mišljenja.

Razgovarali smo o tome kakvo je stanje u Hrvatskoj, o tome kuda idemo, a složili smo se da stanje jeste teško, no za to ne treba biti znanstvenik, kao i da je u cijeloj Europi teško stanje.

‘Neki misle da trebaju strože, a neki bi blaže mjere’

Mislim da je savjet jednoglasno rekao da je ovo što je danas napravljeno s mjerama dobro. Neki su mislili da je trebalo ići strožije, neki da je trebalo ići blaže… No u različitim regijama u zemlji stanje s epidemijom je različito. Što se tiče ideje da se kasni s mjerama – pitanje je što znači kasniti s mjerama”, kazao je Lauc za N1.

Dodao je i da nije izvediva ideja da se mjerom udaljavanja može riješiti problem epidemije. “Nužno je imati optimum mjera, jer neke vrlo stroge ne bi možda bile baš učinkovite”, rekao je.

‘U Hrvatskoj je strog set mjera’

Što će se dalje događati nezgodno je predviđati, kaže Lauc. “Analiza stanja npr. u Zagrebu pokazuje da imamo puno zaraženih, ali nam broj zaraženih pada. Dnevno je to oko 600. No, u Slovačkoj se pokazalo da je broj zaraženih oko sedam puta veći od onog koji se registrira. U Hrvatskoj postoji dosta strog set mjera. Ako bi se ljudi počeli ponašati kao da ih nema, brojke bi nastavile rasti”, upozorio je.

Mrtvi nisu jedini problem u ovoj pandemiji, kaže Lauc. “Najveći je problem da će se toliko ljudi zaraziti i da dođe do kolapsa zdravstvenog sustava, a tada ćemo imati više mrtvih od svega drugog, ne samo od korone. Zamislite da imate blagu upalu slijepog crijeva, a nema vas tko liječiti. To je kolaps koji bi nam se mogao dogoditi”, kaže znanstvenik.

Ako se pandemije ne zaustavi, do proljeća bismo mogli imati deset do dvadeset tisuća mrtvih, upozorio je. “MI danas imamo 30-50 mrtvih dnevno, a Slovenija i Austrija su u lockdownu i imaju veće brojke. Mjere nisu ono što će dovesti do smanjenja brojki, to može učiniti samo odgovorno ponašanje”, zaključio je Lauc.