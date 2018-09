LASTOVO OSTALO BEZ VRTIĆA, RAZLOG JE FRAPANTAN – ČAK I ZA HRVATSKU: ‘Zbog svega ovoga mjesecima ne spavam’

Iako je dug plaćen, tvrtka koja ga je otkupila to ne priznaje pa je odlukom suda sjela na općinski račun

Tvrtka Prokljan zbog duga je tužila općinu Lastovo, zbog čega je mjestu na najudaljenijem nastanjenom otoku, nakon sudske presude, još od prije ljeta blokiran račun. Dug s kamatama iznosi 1,1 milijun kuna, a čitav proračun općine tek je nešto veći, točnije 1,8 milijun. Zbog blokiranog računa općini su isključeni internet i telefon, u zadnji čas je dogovoreno da se odgodi iskapčanje struje. Blokiran račun ujedno znači i da svi koji su na općinskom proračunu ne dobivaju plaću. Tako je Lastovo od danas ostalo bez vrtića, jer odgojiteljice već četiri mjeseca nisu dobile plaću.

“‘Vratila sam se na otok 1993. godine i bila šest godina bez posla, a onda se otvorila mogućnost i od 1999. godine radim posao koji sam 20 godina radila i u Zagrebu. Što da vam kažem? Tužno je to da su djeca danas morala ostati kod kuće. Vrtić je radio cijelo ljeto, a odgajateljice nisu dobile plaću jer je račun općine blokiran” priča odgojiteljica vrtića Lastavica Veselka Lakić.

Dug platili, ali krivoj tvrtci

A što je paradoksalno, dug je uglavnom plaćen, ali tvrtka kojoj je Lastovo dugovala je završila u stečaju. ako piše T-portal, općina je platila skoro 453 tisuće kuna MGT-u nakon postignutog sporazuma koncem veljače 2011. godine, kada je na vlasti bio HDZ-ov Miro Martinčević, ali se ispostavilo da je dug plaćen krivoj tvrtki jer je potraživanje desetak dana prije uplate preuzela najprije tvrtka Croatia Factoring, a potom i tvrtka Prokljan, koja je i podnijela tužbu protiv Općine Lastovo na iznos od 453 tisuće kuna plus kamate.

“Sredstva smo uplatili onako kako je dogovoreno sporazumom na račun MGT-a. Oni su, kasnije smo doznali, bili u blokadi, a državne institucije bile su u prvom redu naplate, pa pretpostavljam da su sredstva završila kod njih”, kazao je za Martinčević.

I ministarstvo i županija dižu ruke

“Zbog svega što se događa mjesecima ne spavam i imam grč u želucu. Dvanaestero ljudi koji su direktno na proračunu mjesecima nije primilo plaću, tu su onda još djelatnici Komunalca, a neplaćeni računi se samo gomilaju” rekao je aktualni načelnik Leo Katić. Dodaje kako je tražio pomoć i od Ministarstva financija, i od županije, no svi kažu da novca ne,.

U međuvremenu je načelnik Katić, koji obavlja tu dužnost od 2013. godine, uplatio nešto manje od 10 tisuća kuna i zatražio reviziju postupka, ali to nije odgodilo izvršenje sudske presude koja je dovela do toga da djeca ne idu u vrtić jer odgajateljice mjesecima nisu primile plaću. A ove godine je upisano 24 djece, čak i više no prošlih godina