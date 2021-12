POBIJEDILA NA NATJEČAJU / Nikolina (10) ponosna na europski satelit koji nosi njeno ime: 'Nisam mogla spavati od uzbuđenja'

"Nisam mogla spavati od uzbuđenja. Zanimalo me kako to lansiranje moga satelita izgleda. Nevjerojatno da je to baš moj satelit, ne mogu to još vjerovati! ", rekla je Nikolina