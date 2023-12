Oprez s pirotehnikom! Policija je u proteklih šest dana na području Splita i Solina maloljetnicima oduzela 80 komada različitih pirotehničkih sredstava. Podnijeli su 10 prekršajnih prijava, od čega sedam protiv roditelja jer su pirotehniku koristila djeca mlađa od 14 godina, piše Danas.hr.

Uz to, u petak je policija dobila dojavu da su na području Solina dvojica dječaka lakše ozlijeđena i to zbog nepravilnog korištenja pirotehnike. Podsjećaju da je od danas do 2. siječnja dopušteno korištenje takvih sredstava, ali uz jasna zakonska ograničenja. Iako bi bilo najbolje da nitko ne puca uopće.

"I dalje apeliramo na to da prilikom korištenja pirotehnike se koristi pirotehnika od certificiranih proizvođača i kako je na svakoj kutiji i omotu navedeno. Nitko ne smije zanemariti moć pirotehnike, ona može biti velika i svakako preporučujemo da pirotehniku koriste stariji od 18 godina, a djeca da sa sigurne udaljenosti prate, ali i starije osobe te životinje", rekao je Zoran Barčot, kirurg iz Dječje bolnice Zagreb.

"Još 11 prosinca počeli smo akciju 'Mir i dobro', danas počinje dozvoljeno razdoblje za legalnu pirotehniku, ali lani smo imali dva osobito teške slučaja - jedno devetogodišnje dijete izgubilo je vid, drugo dijete (mlađe od 14 godina) imalo je amputaciju prstiju jedne ruke", podsjetio je Mislav Švigir iz Služba za prevenciju zagrebačke policije.

"Apel roditeljima ne samo da ne koriste pirotehniku, i ne samo da kontroliraju djecu, nego da ih ne potiču uopće da sama djeca koriste pirotehniku. Na internetu možete vidjeti doista potresne faktografije - amputacije, opekotine 3 i 4 stupnjeva- to želimo izbjeći", rekao Švigir je dodajući da posljedice korištenja pirotehnike mogu biti za cijeli život.

Policija provodi niz i preventivnih i represivnih mjera, istaknuo je naš sugovornik i dodao: "Nama su problem ilegalna pirotehnika i petarde koje su zaostale prije donošenja izmjena Zakona 2020. kada su one postale ilegalne. Apeliramo sve da ih dragovoljno predaju bez ikakvih sankcija u okviru 'Manje oružja manje tragedija'".

Nastavio je da su sve petarde sve strogo zabranjene i kazne su visoke. Za ono što se smije koristiti, apelirao je da se to koristi na otvorenom, ali ne tamo gdje se okuplja veći broj ljudi i nikako u zatvorenom prostoru, jer za to su predviđene sankcije. Inače, d 2018 do danas su 23 osobe su teže ozlijeđene zbog korištenja pirotehničkih sredstava.