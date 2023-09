U Zemuniku je svečano obilježen dolazak milijuntog putnika u Zračnu luku Zadar. "Ove godine Zračna luka Zadar očekuje više od 1.25 milijuna putnika, što je 12 posto više u odnosu na prošlu godinu, a samo je u kolovozu ostvareno 295.000 putnika što ga čini najprometnijim mjesecom u povijesti Zračne luke Zadar", poručili su jučer iz Zračne luke.

Istaknuli su i kako je kolovoz bio apsolutni rekorder jer ostvareno 295.000 putnika što ga čini najprometnijim mjesecom u povijesti Zračne luke Zadar. Milijunti putnik tako je ove godine u Zadar sletio mjesec dana ranije nego prošle.

Također, ove godine je proglašenje prošlo bez friziranja i kontroverzi jer nije bilo premijera.

Lani je se sve nekako divno poklopilo da milijunta putnica, Julie Fisser, 23-godišnja Belgijka, sleti 3. listopada taman kad je Andrej Plenković jurio od zračne do ribarske luke, a na kraju prisustvovao i otvorenju novog i već otvorenog Studentskog doma.

Friziranje se nisu trudili niti sakriti, s obzirom na da je već letimičan pogled na službenu evidenciju Zračne luke otkrio da je do kraja rujna u Zemunik sletjelo 990.046 putnika.

"Radi se o obilježavanju dolaska milijuntog putnika, što je uvijek svojevrsno PR događanje. Je li to baš bio milijunti putnik? Ne, nije, ali mi smo to organizirali ovako i tu je sve u redu. Meni je, iskreno, jako drago što se sve to poklopilo s premijerovim dolaskom i ne vidim u tome neku veliku priču. Pa zar smo doček milijuntog putnika trebali organizirati u nedjelju navečer, kad je stvarno dosegnuta ta brojka", rekao je lani Josip Klišmanić, direktor Zračne luke Zadar.