Povodom međunarodnog dana žena vozačica, kojeg promovira udruženje novinarki iz cijeloga svijeta koje dodijeljuju nagradu "Women's World Car of The Year", u studiju Net.hr-a gostovala je rally vozačica Lana Sutlović.

Lana je vozačica, suvozačica, ali i jedna od osoba zaduženih za organizaciju WRC-a u Hrvatskoj, koja se, kako je kazala u studiju, u automobile zaljubila dok je još bila dijete. "Sve je počelo od malih nogu, ja sam se više voljela igrati s autićima nego s lutkama i s barbikama", priznaje nam kroz smijeh. "Otac me odveo na jedno rally natjecanje i tu sam se zaljubila", kaže Lana.

Pojasnila je kako se vozači pripremaju za utrke. "Mi kada dobijemo itinerere gdje će se voziti rally, vikend prije ili par dana prije same utrke možemo to ići popisati; znači, vozač i suvozač popisuju takozvane bilješke, naš radar, po kojem se kasnije vozimo. Imamo pravo dva ili tri puta proći stazu, ovisno o pravilniku", kazala je.

'Važna je ljubav prema tom sportu'

Sutlović je u svojoj vozačkoj karijeri 2007. godine na porečkom rallyju doživjela i nesreću, no kako kaže, "nije bilo ništa strašno, samo sam se izvrnula na krov". Pojasnila je da su natjecatelji jako dobro zaštićeni. "Mi smo kompletno zaštićeni, sjedimo u specijalnim sjedalima, zavezani smo s pojasima u šest točaka, s kacigama na glavi, sa vatronepropusnom opremom", kaže nam.

Iako su utrke jako atraktivne te bi se mnogi voljeli okušati u njima, riječ je o jako skupom sportu kojeg si ne može bilo tko priuštiti. Na pitanje koliko sve skupa košta, kaže da jako puno. "Može se krenuti s nekakvim manjim automobilom u manjoj klasi, pa možda po putu skupiti nešto sponzora te doći do nekakvih novaca i viših klasa automobila", pojašnjava. Osim auta, za početak bi bilo dobro da vozač ima i mrvicu talenta, iako se talent i vožnja mogu izgraditi upornošću, radom i vožnjom. "Važna je želja i ljubav prema tom sportu. Netko tko to zaista istinski ne voli se neće baviti time dovoljno dugo da bi stekao nekakvo znanje i talent. Ljudi koji dođu, i kada vide da nisu baš najbolje pozicionirani, ako nemaju tu ljubav, ne ostanu u tome", kaže nam Lana Sutlović.

Što se tiče neke najviše brzine koja se može postići na utrkama, Lana kaže da to ovisi o samoj stazi i tipu automobila s kojim se nastupa. "Za nacionalno prvenstvo, gdje se najviše voze rally 2 auti, nekakav limit je oko 180. Neki idu i više 190, 200", pojašnjava nam. U timu, kaže, bude od dvoje do 30 ljudi, ovisi o financijama i u kojoj klasi se nastupa.

Na pitanje je li se zbog toga što je žena u svijetu koji se još uvijek percepira kao muški ponekad osjećala diskriminirano, kaže da kolege vozači i suvozači to stvarno ne gledaju tako. "Više ljudi s kojima se susrećem, recimo sada u organizaciji, možda su malo skeptični ljudi jer žena radi u organizaciji WRC-a. Dogodilo se u par slučajeva gdje sam ja dobila dojam da se tako odnose jer sam žena. Ali stvarno ne mogu reći, mislim da smo u ovom sportu svi ravnopravni", kaže.

Lana je svoju karijeru započela kao suvozač 2003. godine. "Nakon toga sam odlučila da bih htjela biti vozač i ta želja mi se ostvarila. Vozila sam do 2011.godine", kaže. Suvozač je bila i legendarnom Niki Puliću, ali i našem poznatom pjevaču Sandiju Cenovu koji je inače veliki ljubitelj motora i automobila. Kaže da se u neku ruku možda i više našla u ulozi suvozača, koja nije baš tako jednostavna kao što se misli.

"Tu ima jako puno posla, puno više nego na lijevom sicu, gdje zapravo samo okrećete volan i stišćete pedale", kaže.

Suvozač ima pune ruke posla

Suvozač, pojašnjava Lana, kreće puno prije same utrke sa svim pripremama, sa svom dokumentacijom koju treba predati i pripremiti. Jedan od poslova suvozača je i da se s mehaničarima dogovori kada i gdje oni trebaju doći, kada počinje tehnički pregled, kada oni trebaju doći s autom. "U principu, suvozač je taj koji misli da sve bude riješeno i da sve bude riješeno na vrijeme. Kada dođemo do samog popisivanja staze, tu vozač govori bilješke suvozaču, to su zavoji desno i lijevo koji su određeni po brojevima. Sad, kako koja posada se dogovori, ali u principu od 1 do 6 i to bi bile jačine zavoja. Imamo između zavoja koliko je metara, ukoliko kratimo cestu onda se to zove 'haklanje' ili 'rezanje', 'sječenje'. Za nekakvo kamenje, prepreke koje su na cesti ili da je usko, grbavo…na sve to upozorava suvozač", kaže Lana, dodajući da se to zapiše prije utrke.

Utrke zahtjevaju puno koncentracije i vozača i suvozača. "Ako zezne suvozač, zeznuo je i vozač. Ali ako zezne vozač, ne znači da je zeznuo i suvozač", kaže Lana kroz smijeh.

Za biti dobar suvozač, potrebmno je iskustvo. "Recimo, jednu cijelu sezonu odvoziti s jednim vozačem da bi kliknuli vozač i suvozač i da bi onda mogli doći do nekakvog rezultata", rekla je.

Dotaknula se i WRC utrke koja se već dvije godine održavala u Hrvatskoj, a u čijoj je organizaciji i sama radila. Sutlović kaže da je to izuzetno važno za Hrvatsku zbog turizma i zbog promocije Hrvatske. "WRC kao takav Hrvatskoj donosi jako puno, to je ipak svjetsko natjecanje. Mi sada imamo svoje mjesto pod suncem u auto sportu, gdje smo nakon puno godina truda i zalaganja došli do toga da dobijemo to natjecanja", kazala je.

Istaknula je da su strani vozači koji dolaze na WRC u Hrvatsku oduševljeni Hrvatskom i gostoprimstvom ovdje. "Naše staze su užasno zahtjevne, mi se šalimo da imamo '50 nijansi sive' na našim asfaltnim cestama, koje su po tome i posebne. Takvih brzinskih ispita nema nigdje u svijetu. Na par kilometara se promijeni šest različitih podloga i to im zadaje probleme", rekla je Lana Sutlović u studiju Net.hr-a.