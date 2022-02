Bivši ministar financija Boris Lalovac gostova je u RTL-u Danas gdje je komentirao novu aferu viceguvenera HNB-a Romana Šubića, ali i rad te institucije te Vlade u vrijeme divljanja inflacije.

Lalovac ističe kako je interesantno da je on došao 2017. te da je prvo posao koji je napravio bio taj da je sebi kupio nekretninu, kuću, po cijeni 25 posto nižoj od njezine ukupne vrijednosti.

“Danas cijene nekretnina divljaju, cijene stana u Zagrebu su po 3 - 4 tisuće eura, a kupuje se vila umanjena za 75 posto vrijednosti. Mislim da je to skandalozno ponašanje čelništva HNB-a, bez obzira što je sve vjerojatno po zakonu. Mi smo više puta tražili da se izmijeni zakon, takve stvari se ne smiju događati”, rekao je Lalovac.

'Plaće u HNB-u pokazuju nakaradnost sustava'

Dodao je i kako Vlada ne može kontrolirati HNB, već to može i isključivo Hrvatski sabor. “Njihov mandat je isti, oni daju izvješće u Sabor i odgovaraju jedino Saboru. No u zadnjih nekoliko dana vidimo da se bave svime samo ne onim za što su zapravo plaćeni”, kaže Lalovac.

Objasnio je i kako je ovo treća razina primanja u HNB-u, dok je prva guvernere, njegov zamjenik, a potom viceguverner.

“Viceguverner je treća razina HNB-a, a ima duplo veću plaću od premijera. Mislim da ovo pokazuje jednu nakaradnost sustava”, kaže Lalovac.

“Upravo mu ta plaća osigurava da se ne bavi ovo čime se trenutno bavi. Mislim da su plače definirali sami. Sigurno ih Sabor nije definirao. Treba se otvoriti pitanje kako su i kojim aktima su plaće definirane, i ako su ih već tako definirali, onda nemojte se baviti time na tržištu, zloupotrebljavati na nečiju nesreću”, dodaje bivši ministar financija.

'HNB-ov je posao tijekom inflacije osigurati stabilnost cijena'

Dok inflacija divlja, HNB bi trebao osigurati stabilnosti cijena, što je i po zakonu pravna funkcija te institucije, podsjeća Lalovac.

“Mi jedino što smo čuli je 'idite kupiti tamo gdje je jeftinije'. Ali kako da idemo kupiti gdje je jeftinije, kad svugdje raste cijena. Svugdje cijena ide po 200-300 posto, svima idu energenti gore. Danas vidim i naknade banaka idu 20 posto gore. Za to su ponovo rekli, pa idite u neku drugu banku'', komentirao je Lalovac.

Zaključuje kako je osnovna zadaća HNB-a da reagira u situaciji inflacije. “Oni podmeću nogu Vladi. Oni su cijeli proces inflacije gurnuli Vladi, da Vlada rješava, Vlada može dijelom riješiti, ne može sve. Nisu se pokazali kod slučaja franaka kao partner Vladi. Nažalost i kod ove Vlade se ne pokazuju kao partner, nego nažalost podmeću nogu”, kazao je.

Lalovac smatra da će Plenković morati zatražiti reakciju te da HNB treba pomoći vezano za inflaciju.

Najavio je da će SDP podržati Vladu ako smanje inflaciju

“Vidimo i izjavu guvernera koji govori o neopravdanom povećanju cijena, pa ako on ima takvu informaciju. Zašto već nije formirano tijelo zajedno s Vladom da se vidi tko to prevaljuje cijene ako su neopravdane”, pita se bivši ministar.

Zabrinut je zbog opasnosti prelaska na euro u trenutku inflacije. “Nažalost, bojimo se da je ovo već otišlo predaleko i budući da je inflacija psihološki

moment, to se već počelo prevaljivati. Počeli su se svi ugrađivati u te cijene i svi govore o troznamenkastim povećanjima. Bitno je da se što prije smiri situacija, da Vlada djeluje sa paketom mjera i vidjet ćemo da li će to biti dovoljno”, kazao je Lalovac te najavio podršku SDP-a Vladi ako uspiju smanjiti dio inflacije.

On smatra kako ove godine neće doći do rasta kamatnih stopa, no da kad uvedemo euro, do njih ne bi trebalo doći jer su već sada veće nego stope u eurozoni.