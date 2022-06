Profesor na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, Dražen Lalić, u RTL Direktu komentirao je izvanredne izbore u svome rodnom gradu Splitu, koji se održavaju u nedjelju.

"Miljenko Smoje je napisao da je Split teatar koji bi htio biti grad. Možda ga to još više čini gradom. Veliki interes za kampanju nije samo zbog izbora, nego jer je Split ekstrovertiran grad. A Split je i grad koji najvjernije predstavlja istinsku političku Hrvatsku. U Zagrebu je politika elite koja je udaljena o stvarnog života, a u Splitu je niska politika koja je blizu stvarnom životu i zbog tog je veliki interes za Split. Više bizarnosti se dogodilo u ovoj kampanji, neke od njih će utjecati na rezultate izbora", smatra Lalić.

'Prava meta seks-afere bio je Puljak'

Osvrnuo se, naravno, na tzv. seks-aferu u koju su ''umočeni'' članovi Puljkove stranke Centar. Lalić kaže da je kampanja prljava, ali da ta afera nje najprljavija stvar u kampanji.

"Prljava kampanja nije ona u kojoj se protukandidat kritizira nego ona u kojoj se koriste manipulacije. Više nitko ne misli da ta Aleksandra i Milica postoje. To je dobro označeno kao izraz kvaziobavještajnog podzemlja kojeg smo u nekim situacijama vidjeli. Ovo je doista bilo prljavo, ali osnovna nakana nije bila usmjerena na moral. Osnovni cilj je bio pokazati da su Baričić i njegov prijatelj koji je bio sa strane, bivši zamjenik gradonačelnika Splita Ivošević, politički bedasti, nezreli. Ali prava meta je bio Ivica Puljak. Ako ima suradnike koji su nezreli i bedasti, ako ih se može preveslati, onda se može i njega. Mislim da taj račun nije baš utemeljen", kazao je.

'Ta afera je povećala interes za kampanju'

Smatra da bi se nakon svega mogao dogodti kontraefekt.

''Postoje ljudi kojima smeta da Puljak ima politički glupavog suradnika. Često se spominje uzrečica 'tko s djecom liježe, popišan ustaje'. Tako se govorilo u Splitu. Mislim da Puljak i dalje stoji. Čvrst je politički akter koji ima određene nedostatke. Manji dio ljudi će mu zamjeriti takvog suradnika, ali ovo je napravilo kontraefekt. Ako se htjelo naštetiti Puljku i stranci interes druge strane je trebao biti da bude manji odaziv jer HDZ profitira od manjeg odaziva, a ovo je povećalo interes za kampanju", rekao je Lalić u RTL Direktu.

Kaže kako je za Puljka važno da što više ljudi izađe na izbore.

''Drugi je kontekst to što je već ljeto. Ljudi imaju dosta poslova, idu na plažu, tko zna kakav će dan biti. Mislim da će biti niži odaziv nego prije. To je loše, ali treba gledati kome će se to isplatiti, kome ne. HDZ ima snažnu mašinu, disciplinirano biračko tijelo i oni će izići", kazao je.

'Jedini pravi politički kadar HDZ-a je Plenković'

Za HDZ-ovog gradonačelničkog kandidata Zorana Đogaša, Lalić je rekao da je u kampanji jer HDZ nema kadrove.

''HDZ ima jedan istinski politički kadar i to je Plenković. Cijela se priča svela na Plenkovića u političkom smislu. Imamo par kvalitetnih ministara, nekoliko župana, ali izvjesno je da u Splitu nemaju snažnog aktera. Idu s kandidatom koji izgleda kao Puljak 2.0. Isto je znanstvenik, visok, s tim da dobro izgleda - čuo sam neke žene kako ga komentiraju - ima ugodan bariton i govori da on nije HDZ-ovac. Mislim da griješi i da jako ističe sebe. Mislim da s takvom kampanjom da nema šanse, ali je on kandidat HDZ-a. Idemo se sjetiti kad je HDZ na izborima dobio 50 posto plus 1 glas. Možda u Osijeku, ali tamo je puno mladih ljudi otišlo. Posljednji put s Krstulovićem Oparom, HDZ je osramoćen korupcijom. Teško HDZ-ov kandidat može dobiti 50 posto plus 1, ali ako bude mali odaziv, može se dogoditi da Split ima HDZ-ovog gradonačelnika ponovno", ustvrdio je Lalić.

'Kerum gricka biračko tijelo HDZ-a, on brani HDZ'

Lalić se osvrnuo i na Željka Keruma.

"Kerum gricka biračko tijelo HDZ-a, on brani HDZ. Đogaš ga ne može braniti jer nema iskaznicu, nije kandidat HDZ-a. Keruma što briga. On je stari lisac politički, rekao bih više trgovac politički, koji zna da mu treba više glasova HDZ-a i udvara se HDZ-ovcima. A to je loša vijest za HDZ je će HDZ za Gradsko vijeće dobiti manje nego što bi dobio. Kerum je vjeran samo sebi i svojim interesima. Kupuje, prodaje i trguje", kazao je Lalić.

Na koncu je za Puljka rekao da je zvijezda izbora i da bi u drugom krugu trebao biti favorit.

''Što se tiče izbora za Gradsko vijeće - to je ključno pitanje za Puljka. Prošli put je ostvario iznad 20 posto, sad bi mogao imati oko 25 posto što bi mu dalo pokojeg vijećnika više. To je problem za Puljka, jer to neće dobiti od HDZ-a i Keruma, nego od mogućih saveznika. To je pirova pobjeda", kazao je Lalić na kraju.