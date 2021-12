Sociolog Dražen Lalić i komunikacijski analitičar Krešimir Macan u RTL Direktu su se osvrnuli na aktualna politička zbivanja. Jedno od njih je i gotovo neprekinuta svađa predsjednika Zorana Milanovića, upotpunjena izjavama koje uznemiruju dio javnosti. Oba stručnjaka su se dijelom osvrnula na njegov predizborni slogan - Predsjednik s karakterom.

"Ja mislim da on ima jednu karakternu osobinu, kad fula, da nikad neće priznati da je pogriješio. Mislim da je pogriješio u obje izjave. Imate one teme koje ne treba dirati, a ne mogu se u javnim nastupima dobro objasniti. On jednostavno, da bi dokazao da je u pravu, onda ide još dodatno eskalirati i onda nas odvede nigdje. De facto nismo ništa napravili, nigdje nećemo doći i nismo ništa novo naučili. Samo ćemo se dodatno svađati neko vrijeme. Vi ste tu sretni, jer vi imate naslovnice, prve minute, imate super izjave", rekao je Macan.

Dvije sporne Milanovićeve izjave koje je spomenuo Macan odnose se na genocid u Srebrenici i ubojstvo obitelji Zec. Lalić smatra da takve izjave proizlaze iz nedostatka Milanovićeve političke moći.

"Milanović ima sve manju moć i na sve manje stvari može utjecati, ali, s druge strane, ima višak rječitosti i volje za komunikacijom. On je stalno dostupan što je dokaz da ima jako malo i sve manje moći i on više sebe ne kontrolira, što će reći i vjerojatno kad bi malo bolje promislio i kad bi pogledao definiciju genocida i kad bi usporedio s onim što je rekao, onda bi vidio. On je pravnik, on bi trebao znati tu definiciju. Onda bi shvatio da je bio jako u krivu i da je time što je dao te izjave i onda još plus izjavu o ubojstvu obitelji Zec, da je jako naštetio ugledu Hrvatske u regiji pa i izvan regije. Mislim da je i svođenje na puku statistiku pojava događaja koji se motre kao genocid jako neprimjereno. Mislim da je osam tisuća i tristo i nešto ubijenih muškaraca na području Srebrenice po svim određenjima pojma genocid, jer, radi se o nastojanju, o planu, o namjeri da se unište pripadnici jedne skupine. To je zapravo bez obzira na razliku o broju ubijenih, to je isto kao holokaust. To je zločin koji vapi do neba, nije mu to na čast. Mislim da se mnogi njegovi birači srame u ovom momentu", smatra Lalić.

Tamna, desna strana

Udruge civilnog društva upozorile su da je Milanović prešao na tamnu stranu, no Macan tvrdi da to ovisi iz kojeg se kuta gledišta promatra.

"On je sad otišao na tu stranu, ali, zanimljivo, nitko ga ne proziva s desnice. Kad gledate sutrašnje novine, proziva ga isključivo ljevica. U Valpovu je dosta pazio što će reći, ako je imao ove osobne uvrede, to nikad ne zaustavlja, ali u Valpovu je radio taj balans i rekao je, što je s ovim drugim zločinima što su ostali nekažnjeni. Dakle, ove smo kao kaznili, a ove smo isplatili odštetu ili što je sve rekao. Ali imamo zločin na hrvatskoj strani i on uvijek dobije to odobravanje s desnice kad otvori to pitanje, jer činjenica je da nismo jednako procesuirali sve ratne zločine", upozorio je Macan.

Iako je izabrani kandidat ljevice, i Lalić se slaže da je Milanović skrenuo udesno, do te mjere da je postao "zvučnik desnice".

"I to radikalne desnice, ne obične desnice, i mene to podsjeća na misao Maria Cuoma, glasovitog guvernera države New York, koji govori, mi vodimo kampanju u poeziji, a vladamo u prozi. Ali ova Milanovićeva proza, ako se gledaju posljednje izjave, posebno ove da što hoće više obitelj Zec, da je mislim zaista jako gruba čak i proza. Kad pogledate da je ta obitelj odvedena od kuće, ubijeni su, ta curica, majka… To treba češće spominjati. Ali oni su ubijeni od strane ljudi koji su imali ovlasti ove države i poslije toga zbog 'proceduralnih' razloga… Ja se sramim kao građanin Hrvatske, moram reći da se sramim, tih proceduralnih razloga i onih koji su ih izmislili i onih koji su to tolerirali. Ne samo da ti ljudi nisu kažnjeni, nego su poslije bili angažirani kao tjelohranitelji političara i dobivali su odlikovanja. Pa neka Milanović vrati to odlikovanje. Neka sad Milanović pokaže karakter i neka stvarno obznani da više nije za one vrijednosti za koje se zalagao u izbornoj kampanji, za vrijednosti multikulturalnosti, inkluzivnosti, ljudskih prava, suočavanja s prošlošću itd. Neka Zoran Milanović bude faca, neka bude karakter i neka obznani da on sada podržava neke druge vrijednosti da znamo svi na čemu smo", poručio je Lalić.

Populistički Most

S druge strane, aktivnost oporbe se u posljednje vrijeme vrti oko čestih inicijativa Mosta za raspisivanje referenduma. To im je čak donijelo određeni postotak više popularnosti u nedavnom istraživanju javnog mnijenja, Cro Demoskopu.

"Oni su uvijek uspješni u tome i zato ih možda Plenković zove parazitima. Oni uvijek na nekoj manjoj akciji sa strane dobiju jedan do dva posto i opet prije izbora nešto naprave. Oni su dobili jednu mašinu, prije svega online, koja radi i kroz plaćeno oglašavanje i kroz infrastrukturu koju imaju. Oni mogu podići te ljude i sustavno drže svoju poziciju od šest do devet posto i ovo im je posao za preživljavanje", rekao je Macan.

Lalić je podsjetio da je Most nekad imao i svoju lijevu stranu, koja je u međuvremenu iščezla. Dodao je da su trebali puno bolje iskoristiti prosot na desnici koji je nastao sukobom u Domovinskom pokretu i odlaskom Miroslava Škore.

Netalentirani šahisti

Govoreći o njihovim referendumima, Macan smatra da će Most možda i skupiti potpise, ali samo održavanje referenduma ovisi o epidemiološkoj situaciji. Lalić pak smatra da je ''naša oporba kao netalentirani igrač šaha koji razmišlja samo o prvom potezu''.

"Mislio sam na cijelu oporbu, ne samo kroz analizu naše situacije, nego i s obzirom na neka iskustva u susjedstvu. U Mađarskoj su napravili savez različitih opcija. Sada imamo najširu moguću koaliciju u Njemačkoj koja je najvažnija politička zemlja kod nas unatoč Rafaleima i avionima. U toj situaciji trebaju razmišljati o zajedničkom nastupu na idućim izborima da sruše HDZ koji ima vrlo neuspješnu vlast u mnogim segmentima. Umjesto toga, Most se odvaja, ima svoju separatnu politiku, SDP ima svoje probleme. Tek se sad malo SDP stabilizirao, ali glavna odgovornost za to ide na Most koji se odmetnuo čak i od mogućnosti zajedničkog nastupa. Podsjetio bih na izjavu čuvenog filozofa Karla Mannheima: ''Utopija je ono što se sad ne može ostvariti.' Jedini način da se ovakav HDZ, ukorijenjen u strukturama i povezan s Crkvom i braniteljima, sruši je da se udruže od Mosta do Možemo. To je moguće, i čudnije stvari su se događale", tvrdi Lalić i dodaje kako je Most srušio mostove prema drugim akterima oporbe.

U javnosti se komentira i da se Božo Petrov, kao psihijatar po struci, pokazao antipsihijatrom, jer prosvjeduje protiv covid potvrda u situaciji kad nekoliko desetaka ljudi dnevno umire od posljedica zaraze koronavirusom.

"Na kraju bi liječnička komora, ako je dosljedna, trebala pokrenuti stegovni postupak protiv njega. Ali dobro, on je političar. On se odavno ostavio medicinske struke, tako da ga moramo gledati kao političara. Ima i svoj imunitet. Oni jednostavno idu za onim što je u ovom trenutku pragmatično i nemaju oni veliki prostor. Znači, ako se gledamo, profesor misli da oni mogu previše rasti. Oni u ovom trenutku imaju 20 posto na desnici. To je maksimum. Deset tih posto u apsolutnim brojkama to je maksimum koji oni mogu dobiti, jer HDZ je jako dobar da zapasa što više i da ovo malo stranaka, suvereniste i ostale, razbaca", smatra Macan.

Lalić zaključuje da će se politika Mosta rasplinuti poput sapunice kad epidemija prođe. "Vode jako kratkoročnu, pa ja bih rekao bedastu politiku i posebno me iznenađuje što su se konformirali supružnici Raspudić s ovim, ja bih rekao, prilično sirovim vodećim ljudima Mosta. Više sam očekivao od Marije i Nina", zaključio je Lalić.