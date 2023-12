"Od ovog gore ne može", bila je najčešća Tomaševićeva rečenica na spomen Milana Bandića.

Lako je bilo galamiti iz gradske skupštine i ukazivati na krive odluke i greške danas pokojnog najdugovječnijeg gradonačelnika. Tomislav Tomašević bio je jedan od glavnih kritičara Bandićevog modela vladanja gradom prvo kao aktivist, a zatim kao političar u gradskoj skupštini. Svoju kampanju je i za života Bandića temeljio na protivljenju bivšem gradonačelniku.

Sebe je vidio kao spasitelja Zagrepčana i obećavao je brda i doline. Zajedno sa članovima svoje stranke obilazio je kvartove i razgovarao s građanima kako bi znao otkud krenuti. Govorio je da će osloboditi Zagreb korupcijske hobotnice koja ga je zarobila.

"Zagreb će prodisati", govorio je.

A, onda je došlo njegovo vrijeme. Vrijeme kada je trebao promijeniti sve što nje valjalo u glavnom hrvatskom Gradu. Ali, pokazalo se da to nije tako jednostavno i lako.

Međutim, čini se kako je svoje, barem jedno, obećanje ispunio. Imamo brdo, ne onakvo kao što smo se nadali, ali ga imamo. A, s tim brdom, nismo ni prodisali. Jakuševec je Bandićevo nasljeđe, ali Tomašević je obećavao, pa čak i simbolično zabio zastavu na brdu smeća, i najavljivao da će ga odmah zatvoriti.

Tomašević je prvo krenuo s pospremanjem

Ono što je najveća razlika između Bandića i Tomaševića je što je Bandić kada bi nešto odlučio našao način da se to odradi, odnosno, stručnjaci su to proveli kroz odgovarajuću proceduru.

"Kod Tomaševića je želja i namjera možda dobra, ali nije se okružio strukom koja bi to znala realizirati". objašnjava naš izvor iz Grada.

Prva stvar koju je Tomašević napravio kad je došao na vlast je zaustavio sve aktivne projekte. Zatim je krenuo na pospremanje. I to mu nitko ne može zamjeriti. Jer teško je raditi s ljudima koji su bili naklonjeni Milanu Bandiću. Međutim, u tom pospremanju, riješio se dosta stručnih ljude, doznajemo iz gradskih izvora.

"Mnogih se nije riješio, ali ih je degradirao ili srozao im status s lošim ocjenama. Na rukovodeće položaje postavljeni su članovi stranke i aktivisti", doznajemo od našeg izvora.

Međutim, iako će mnogi reći da je tako bilo i za vrijeme Bandića, razlika je u tome što su Bandićevi pročelnici za savjetnike imali ljude iz odgovarajuće struke koji su znali provesti njegove ideje u djelo. Sada to više nije tako.

"Tomašević stručnjake nema, a okružio se aktivistima koji ne znaju posao. Ne čine direktnu štetu jer ne rade ništa. Znaju što neće, ali ne znaju što hoće", kaže naš izvor.

Ono što je Bandić znao je da ih trebaju savjetovati stručnjaci. A, naš izvor kaže, da toga danas više nije slučaj.

Jakuševec se još dugo neće riješiti

Tako npr. nakon posljednjeg odrona na Jakuševcu, postalo je jasno da ne postoje ljudi koji znaju jasno definirati status Jakuševca i drugih postojećih i planiranih odlagališta.

"Iako je Jakuševec trebalo zatvoriti zbog sigurnosti i mogućnosti novih odrona, Tomašević je na svoj način, okružen svojim ljudima, iščitao postojeće dozvole onako kako je njemu odgovaralo i rabi Jakuševec iznad svojih kapaciteta", kaže naš izvor.

Tomašević stavlja naglasak na projekt Resnik, a projekt Novska je sasvim odbacio. Vlada RH obećala je pomoći Zagrebu, ali je naglasila da ne može dati novce jer nema projekta na papiru. A taj projekt nitko nije vidio, kaže naš izvor.

Vlada RH donijela je Plan gospodarenja otpadom u lipnju ove godine u kojem je propisala rok za donošenje planova gospodarenja otpadom na lokalnoj i regionalnoj razini do 1. siječnja 2024. godine.

Prije same izrade projekta, mora se napraviti Plan. Gradska skupština mora izglasati Plan gospodarenja otpadom grada Zagreba od 2024. do 2029. godine. Rok je do kraja ove godine, a koliko saznajemo iz naših izvora, ni nacrt plana još nije napravljen.

Tek nakon izrade nacrta koji grad još uvijek nije izradio, izrađuje se strateška studija utjecaja plana gospodarenja otpada na okoliš. To je procedura koja traje najmanje šest mjeseci pa je pitanje kada i hoće li Zagreb, odnosno Tomašević, uopće imati preduvjete za projektiranje novog Jakuševca. Nadalje kada će Vlada na osnovu projekta, odnosno troškovnika moći sudjelovati, odnosno financijski pomoći Gradu. A, možda je i Vladi lako obećavati novčanu pomoć kada znaju da je nemaju na osnovu čega dati.

A do tada punimo jednu od zadnjih ploha na već pretrpanom i zrelom za sanaciju Jakuševcu i samo je pitanje kada će se dogoditi nova katastrofa. Možemo se samo nadati da nitko više neće stradati.

