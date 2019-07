KVOTE SU ‘PLANULE’, ŠTO SADA? U turizmu je više od 17.000 stranih radnika, a poslodavci tvrde: ‘Nije nam dosta, trebamo još!’

Ugostitelji i poslodavci u turizmu zatražili su smanjenje poreza, prije svega PDV-a u ugostiteljstvu i turizmu, kako bi se stvorio prostor za povećanje plaća, a time i zapošljavanje i zadržavanje domaćih radnika

Samo tjedan dana nakon što je Vlada povećala kvote za uvoz stranih radnika u turizmu i ugostiteljstvu za 2000 dozvola, zahtjevi poslodavaca za stranim radnicima i dalje su veći od preostalih mjesta. Ukupan broj kvota za strance u ugostiteljstvu je 17.611, a prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, preostalo ih je 2160. U postupku je bilo 2629 zahtjeva poslodavca što znači da je već 27. lipnja bilo petstotinjak zahtjeva više nego što je bilo slobodnih kvota. Moguće je da će nakon ovoga poslodavci tražiti aktiviranje dodatne tisuće kvota koje je Vlada odobrila uz uvjet da ljudi tih zanimanja nema na Zavodu za zapošljavanje.

Iako za svako zanimanje ne vlada jednak interes, najviše radnika i dalje nedostaje tamo gdje su kvote najveće. Tako su ukupne kvote za pomoćne radnike u turizmu 7500, a preostalo je još 211 dozvola, dok je u postupku odlučivanja bilo 626 zahtjeva poslodavca, javlja Novi list. S obzirom na to da je riječ o radnicima za koje se ne traže kvalifikacije, a poslodavci tvrde da ih među 110.000 nezaposlenih u Hrvatskoj nisu pronašli, očito se ipak radi o tome da ih nisu niti tražili, niti ponudili privlačne plaće. Povećanje kvota donijelo je ukupno i 6800 potencijalnih sezonskih stranih radnika u turizmu, a prema dogovorima MUP-a trenutačno je preostalo 1187 kvota, ali je u igri i 1357 zahtjeva poslodavaca za sezoncima izvana.

MINISTAR RADA OBJAVIO – 2000 DOZVOLA ZA TURIZAM I 1000 ZA GRAĐEVINU: Poslodavci će morati prvi tražiti na domaćem tržištu

POSLODAVCI U PANICI, STIGLA IM ODBIJENICA: ‘Imate domaće ljude bez posla, njih 1600 je na obali. To će vam biti dosta’

Nigdje veze s PDV-om

Uz to, traži se i dvadesetak kuhara, kuhara međunarodne kuhinje i konobara više od preostalih kvota. Danas su ugostitelji i poslodavci u turizmu na sastanku sa sindikatima i konferenciji za novinare zatražili smanjenje PDV-a u ugostiteljstvu i turizmu, kako bi se stvorio prostor za povećanje plaća, što znači zapošljavanje i zadržavanje domaćih radnika. Od 1. siječnja 2013. godine PDV u ugostiteljstvu je spušten na 10 posto, ali je godinu poslije podignut na 13 posto, što je bilo na snazi do 1. siječnja 2017. godine, kada je PDV vraćen na 25 posto.

No, sniženje stope na 10 posto nije značilo i niže cijene u ugostiteljstvu, niti je omogućilo značajnije povećanje plaća. Podaci Državnog zavoda za statistiku pokazuju da je od 1. siječnja 2013. godine do 1. siječnja 2017. godine, rast plaća u ugostiteljstvu bio slabašan, odnosno prosječna neto plaća je porasla za nešto više od 300 kuna i to zbog promjena poreza na dohodak. Ako su poslodavci posljednjih godina podizali plaće, činili su to zbog manjka radne snage, a ove godine odlučili su jače pritisnuti Vladu da im omogući uvoz radnika iz inozemstva. Jednak pritisak za povećanje kvota stigao je i u sektor graditeljstva, gdje je Vlada podigla kvote za uvoz stranih radnika na 18.800. Od tog broja trenutačno su iskorištene 14.383 radne dozvole, slobodno je njih 4417, a u postupku su 2624 zahtjeva poslodavaca, što znači da je preostalo još 1793 radnih dozvola.

KAKO VRATITI HRVATE IZ INOZEMSTVA? ‘Dajte im onoliko koliko im je dovoljno za dobar život, a mi ćemo pripremiti uvjete’

OPORBA UGLAVNOM SLOŽNA OKO KVOTA ZA STRANE RADNIKE: ‘Treba nam dugoročno, sistemsko rješenje’

Ne žele domaće radnike

Dio sugovornika iz Vlade koji nisu blagonaklono gledali na povećanje kvota kažu da trenutačni višak kvota u graditeljstvu i veći zahtjevi poslodavaca u turizmu znače da su ti poduzetnici odustali od traženja domaćih radnika, jer ne žele povećati troškove radnika iznad sadašnje razine i spremni su radnike tražiti u inozemstvu.

“Nakon medijskog pritiska dobili su dodatne kvote za radnike i još ministar Marko Pavić kaže da velika većina njih nije ni tražila radnike na Zavodu za zapošljavanje. Logično je da sada traže niži PDV i pozivaju se na to kako turizam čini petinu BDP-a i kako je glavni generator rasta te kako svi naši konkurentni imaju niži PDV. Stvara se dojam da je naša budućnost jedino turizam i ministar financija Zdravko Marić teško će odbiti njihove zahtjeve. Bit će veliki pritisak i u samoj Vladi da se PDV spusti”, kaže sugovornik iz Vlade. Dodaje da ta odluka ne bi smjela biti donesena bez detaljne analize što je Hrvatskoj donio niži PDV u turizmu te da će netko građanima morati objasniti zašto je unosnije baviti se ugostiteljstvom nego proizvodnjom i razvojem tehnologija.

OČAJNIČKI TRAŽE SEZONCE, A KAD IM SE JAVE ONDA IZVOLJEVAJU: ‘Vi ste malo punija dama?; Ne radiš za plaću, nego za manču’

DRAMATIČAN MANJAK RADNIKA U HRVATSKOJ: Ne može ih se više naći ni u BiH i Srbiji, turizam i građevinarstvo spašavat će nam Azijci