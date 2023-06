Rješavanje stambenog pitanja u Hrvatskoj je prava noćna mora. Stari stan od 50-ak kvadrata na zagrebačkoj Trešnjevci prije pet godina mogao se kupiti za 90 tisuća eura, lani za 135, a danas za 145 tisuća eura. Uz kredit na 30 godina – mjesečna rata iznosila bi 100 eura više nego prije nekoliko godina.

"Jako teško si to može čovjek danas priuštiti, s današnjim plaćama – pogotovo kad smo prešli na euro", govori Vedran za Danas.hr RTL-a.

Podizanje kamatnih stopa

U isto vrijeme 50 posto kupnji realizira se gotovinom, a vlasnik svake treće kupljene je stranac.

"Ljudi s nekom prosječnom hrvatskom plaćom mogu dignuti određeni iznos kredita koji u principu nije dovoljan da se kupi nekretnina. Mogu dignuti kredit do 115 tisuća eura, i to obično ne zadovoljava cijenu na tržištu koja je postavljena za neki dvosoban stan na području Zagreba", govori Klara Kregar, agentica za nekretnine.

Na tržište nekretnina trebalo bi se odraziti podizanje kamatnih stopa s kojim Europska središnja banka nastoji zauzdati inflaciju. Ipak, pad cijena u Hrvatskoj i nije toliko realan.

"To je kao lijek – kad ga uzimate, dobro pazite na nuspojave. Povećanje kamata je lijek koji mora smanjiti stopu inflacije, ali ne smije naštetiti trajno i duboko gospodarskom rastu jer izostanak radnih mjesta i socijalne stabilnosti je veći problem od inflacije", kaže Mladen Vedriš, ekonomski stručnjak i profesor na Visokom učilištu Effectus.

Snižavanje za napuhane cijene starogradnje

Klara Matić, stručnjakinja za nekretnine, kaže kako za novogradnje ne očekuju pad.

"Tu će biti cijene ili stabilne ili će rasti na određenim lokacijama, a za starogradnju – tu bi moglo doći do određenog pritiska i snižavanja cijena. – Koliko posto? To nitko ne zna", kaže Matić.

Snižavanje cijena prvenstveno se odnosi na nerealno napuhane cijene starogradnje.

"Imate veliki broj ljudi koji nekretninu ne želi prodati, ali je stavlja na oglasnik i ako prođe – prođe. Nabiju cijenu i ako se netko ulovi, ulovi se. I to postavlja očekivanja drugim prodavateljima i stvara paniku kupcima", govori stručnjakinja Matić.

I cijene kvadrata otišle u nebo

A cijene kvadrata - prava sitnica...

"Za Zagreb možemo reći da se starogradnja kreće od 2200 do 2800, novogradnja od 2800 do 4500. U Splitu starogradnju imamo od 2600 do 3200, a novogradnja od 3500 pa čak i do 7000 eura po metru kvadratnom", kaže agentica Kregar.