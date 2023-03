Nakon zabrane održavanja turbofolk koncerta, sada slijedi još jedna zabrana. U Kutini ovih dana traje intenzivna borba gradskog vijećnika i HSS-ovca Dragutina Vagnera protiv održavanja metal koncerta Heretic Feast, koji bi se trebao održati u noći s Velike Subote na Uskrs, za što on smatra da je namjerno odabran datum kako bi se veličao vrag.

Gradonačelnika je tražio da pomakne termin koncerta jer je ovo uvreda svim građanima. Organizatori koncerta kažu da će teško pomaknuti datum festivala na koji stižu 44 benda i da nisu htjeli nikoga uvrijediti.

'Svatko bira svoj način zabave'

"Rekao bih da je sporno to što taj žanr glazbe se koristi takvom ikonografijom kakva je i mislim da je to jedino što im je sporno u slučaju tog festivala. Mi smo demokratsko društvo i definitivno zabrane nisu zdrave za naše ionako već oštećeno društvo. Ja ne smatram da je to išta sotonistički i nema mi smisla ta izjava u današnje vrijeme.

Svatko može slušati što želi, za sve ima publika tako da ne vidim problem. Datum je takav kakav je prvenstveno jer su to praznici i što je to veći broj ljudi slobodan. Tko hoće, može uvijek uživat u toplini svog doma i slavit Uskrs kao većina. Svatko bira svoj način zabave", rekao je Ivor Harmicar, organizator.