KUŠČEVIĆU NIŠTA SPORNO: Žena kupi pašnjak za 13 kn po kvadratu, općina prenamjeni parcelu, pašnjak se proda za milijune

Prosječno je Zorana Kuščević kvadrat zemljišta plaćala 13,2 kune. Kad ga je lani prodavala, dobila je nevjerojatnih 768 kuna za kvadrat

Supruga ministra Lovre Kušćevića Zorana je prije više od 10 godina iznimno jeftino kupovala zemljišta u njegovim rodnim Nerežišćima dok je suprug Lovro bio načelnik te općine.

Konkretno, kako doznaje 24sata, ukupno je za kupnju 4519 četvornih metara potrošila ukupno tek 60.000 kuna. Jedan pašnjak je platila zanemarivih 10.000 kuna. Sad je manje od pola tog zemljišta prodala za 1,5 milijuna kuna, a još joj je ostalo građevinsko zemljište vrijedno 1,3 milijuna kuna.

Općina promijenila plan, načelnik se preko noći obogatio za 2,8 milijuna

Za porast vrijednosti nije zaslužan nevjerojatno dobar urod trave, nego promjena prostornog plana za vrijeme Kuščevića kao načelnika općine, prema kojem su pašnjaci postali građevinske parcele.

Formalno, Kušćević nije sam donio prostorni plan, nego ga donosi općinsko vijeće, ali činjenica je da Nerežišće promijenilo prostorni plan tako da je obitelj načelnika preko noći, potezom pera, postalo bogatije za 2,8 milijuna kuna.

Odbijao otkriti cijenu

Ministar je prije odbijao odgovoriti koliko je supruga plaćala pašnjake, no 24sata je došao do svih ugovora kojima je njegova supruga došla do pašnjaka na kojima sada niču luksuzne vile. Prosječno je Zorana Kuščević kvadrat zemljišta plaćala 13,2 kune. Kad ga je lani prodavala, dobila je nevjerojatnih 768 kuna za kvadrat. Dakle, zaradila je 58 puta više nego što je uložila.

Njemu ništa sporno

Zahtjev za prenamjenu zemljišta podnijela je supruga kao vlasnik, a odobrilo Općinsko vijeće. No Kušćević u tome ne vidi ništa sporno, jer je rekao da je sve na Općinskom Vijeću, a on se iz postupka izuzeo.

” Molim Vas da ovakvim insinuacijama ne vrijeđate niti mene niti moju obitelj“ odgovorio je Kuščević na pitanje o prenamjeni.