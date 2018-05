KUŠČEVIĆ RAZLJUTIO VATROGASCE PA PISALI PLENKOVIĆU: ‘Čekamo odgovor, a onda ćemo odlučiti hoćemo li se boriti protiv vatre ili za radnička prava’

Dopis ministra Kuščevića vezan uz materijalna prava vatrogasaca itekako je razljutio ljude u tom sektoru od kojih se u idućih nekoliko mjeseci očekuje da čuvaju našu obalu. Stoga su Andreju Plenkoviću uputili prosvjedno pismo.

Dok se vatrogasci pripremaju za predstojeću ljetnu požarnu sezonu i pritom za sobom vuku brojne neriješene probleme još iz one prošle, ministar Lovro Kuščević zadao im je novi udarac u radnička prava.

JUNACI KAD PLANE, A SAD? Vatrogasci otkrili kako su izigrani: ‘Kad gasimo onda smo heroji, a kad pitamo da plate, prijete’

Kuščević je naime uputio dopis Javnoj vatrogasnoj postrobi Grada Bjelovara u kojem navodi kako ni Vladu ni jedinice lokalne samouprave ne obvezuje članak 108. iz Kolektivnog ugovora, a u kojem, pak, stoji da se “Vlada Republike Hrvatske obvezuje se da će se odredbe ovoga ugovora, u pogledu plaća i materijalnih prava, primjenjivati i na profesionalne vatrogasce dok se sredstva za te namjene osiguravaju u državnom proračunu.“

Takav istup razljutio je vatrogasce pa su se ovaj put odlučili napisati prosvjedno pismo. No, ne Kuščeviću nego predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću.

Vatrogasci u njemu podsjećaju da se njihova materijalna prava nalaze i u stavci Državnog proračuna “dodatna sredstva izravnanja za decentranu funkciju vatrogastva” te postavljaju pitanje jesu li njihovim transferom jedinicama lokalne samouprave – osnivačima JVP ta sredstva „oprana“ od svake veze s Državnim proračunom.

Od ministra do ministra, od Vlade do Vlade

“Kako to da, kada su u pitanju profesionalni vatrogasci u JVP, jedan član pregovaračkog odbora Vlade RH – ministar uprave Lovro Kuščević, tvrdi da se Kolektivni ugovor ne primjenjuje na profesionalne vatrogasce, a drugi član tog odbora – ministar financija Zdravko Marić, istovremeno temeljem članka 54. Kolektivnog ugovora zaključuje Policu osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) No 217700003905, kojom su osigurani svi korisnici Državnog proračuna prema prilogu polici i to: tijela državne uprave, pravosudna tijela, zaposlenici u zdravstvu i socijalnoj skrbi, zaposlenici u obrazovanju, znanosti i kulturi, javne vatrogasne postrojbe, HZMO i HZZ.

Kako to da je ministar rada i mirovinskoga sustava i voditelj pregovaračkog odbora Vlade Mirando Mrsić, 2015. godine Sindikatu odgovorio kako nema dvojbe da se Sporazum o primjeni osnovice za izračun jubilarne nagrade za državne službenike i namještenike primjenjuje i na profesionalne vatrogasce, „stoga što spomenuti Sporazum ima pravne učinke kolektivnog ugovora, odnosno izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, kojim je njegova primjena ugovorena i na plaće i druga materijalna prava profesionalnih vatrogasaca“, stoji u pismu koje je potpisao predsjednik Odbora za vatrogastvo Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH Drago Pranjić.

Pranjić također pita znači li to da primjena Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike na profesionalne vatrogasce ovisi o mišljenju pojedinih ministara i državnih tijela, te da se ona mogu razlikovati od jedne do druge vlade.

Traži od Plenkovića da dobro razmisli o odgovorima na ta pitanja te ističe da će, kad im odgovori, vatrogasci “odlučiti hoćemo li se u narednom razdoblju boriti samo protiv vatre ili i za naša radnička prava, za koja smo mislili da su osigurana Kolektivnim ugovorom.”