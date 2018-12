KUŠČEVIĆ PRIPREMIO VELIKI REMONT DRŽAVNE UPRAVE: Od Nove godine stižu otkazi, a ukidaju se i neke funkcije…

Od prvog siječnja iduće godine mijenjat će se niz zakona, a prema njima će se 20 ureda državne uprave (UDU) pripojiti županijama, 500 ljudi dobiti otkaze, biti ukinute funkcije pomoćnika ministra te dogoditi brojne drueg promjene

Vlada će danas svim županima u Rijeci predstaviti projekt ukidanja ureda državne uprave (UDU) i prenošenje ovlasti za obavljanje poslova na županije, te projekt optimizacije sustava jedinica lokalne (područne) i regionalne samouprave (JLS). Pritom bi trebao biti potpisan projekt vrijedan 20 milijuna kuna koji bi trebao dovesti do racionalizacije i bolje učinkovitosti lokalnih jedinica.

UDU-i, koji se nalaze u 20 sjedišta županija i imaju ispostave po Hrvatskoj, zapošljavaju 2508 ljudi, dok županije imaju 2267 zaposlenih, a tijekom 2019. predviđeno je da će se ukupan broj zaposlenih kroz otpremnine smanjiti za 500 ljudi.

Zbog preuzimanja poslova županije će kroz decentralizaciju dobiti i 350 milijuna kuna koj eje prije dobivao UDU. Tek poslovi poput vođenja registra birača, inspekcijskih poslova i nadzora zakonitosti općih akata predstavničkih tijela, ostat će na državnoj razini.

500 ljudi na ulicu, 300 u mirovinu

“Dva su cilja: kvalitetnije i učinkovitije obavljanje poslova i još veće približavanje građanima jer oni su ti koji neposredno biraju župane, a sada će upravo oni na lokalnoj razini biti nadležni za te poslove, a ne netko u Zagrebu. Dosad se pokazalo da neke poslove bolje obavljaju županije, nego država. Županije će dobiti značajan broj ljudi iz UDU-a i moći će ih preraspodijeliti ovisno o tome treba li ih više za obavljanje dosadašnjih državnih poslova ili županijskih”, pojasnio je ministar Kuščević za Jutarnji list.

Racionalizaciju će, kaže postići jer će se broj rukovodećih tijela smanjiti za 20, objedinit će se opći, financijski i tehnički poslovi, a oko 300 ljudi, uz onih 500 predviđenihza otkaz, će kroz četiri godine otići u mirovinu.

Ipak, financijska racionalizacije neće se odmah postići jer su plaće u županijama veće nego u UDU-ima, pa će se u prvoj godini za njih odvajati oko 70 milijuna kuna više, a kroz četiri godine bi se to trebalo vratiti na sadašnju razinu.

Ukidaju se pomoćnici ministra, a neke općine mogle bi se pripojiti gradovima

Kako bi sve to proveli donijet će novi Zakon o sustavu državne uprave, ali promijeniti još čak 52 zakona, a s njima će biti ukinute i funkcije pomoćnika ministra.

U slučaju da neke jedinice lokalne uprave ne budu mogle provoditi zadane poslove, odnosno definirati razinu kvalitete usluge koju pružaju građanima, i prilagoditi se u godinu dana država će ih pripojiti razvijenijim jedinicama.

“Ako to nisu u stanju, njihove će funkcije preuzeti neki grad ili županija. Mi ćemo do 2020. imati model što treba napraviti. Već sada imamo većinu od 400 parametara kroz koje ćemo analizirati rad JLS-a, a sada to sve treba objediniti i napraviti pravi model”, kaže Kuščević.