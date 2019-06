KUŠČEVIĆ KUĆU U NEREŽIŠĆIMA NIJE UPISAO U KATASTAR 11 GODINA: ‘Imam puno nekretnina, nije moguće sve to pratiti’

Nakon nekoliko gafova, ministar uprave Lovro Kuščević, napravio je novi; ovaj put sa svojom imovinom

Ministar uprave Lovro Kuščević izgradio je kuću u Nerežišćima na Braču. Sve bi bilo u redu da ga Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina ne obvezuje da svoju kuću upiše u katastar, što on nije učinio 11 godina. Nakon dva tjedna istraživanja i prepiski s nadležnim državnim tijelima, Telegram je od Državne geodetske uprave dobio potvrdu o ministrovu prijestupu.

“Državna geodetska uprava po Vašoj će prijavi pokrenuti postupke u skladu s odredbama Prekršajnog zakona, zbog eventualne povrede članka 69. odnosno 89.”, odgovorili su na upit medija.

Zakon ga obvezuje

Na istočnom kraju Nerežišća, prema istoku, nalazi se zemljište i kuća koja, prema zemljišnim knjigama, ne postoji. Naime, uvidom u online katastar vidljivo je da se čestica u vlasništvu ministra uprave, i dalje vodi kao pašnjak od 952 kvadratna metra. To se na prvi mah i ne čini problematičnim, jer Kuščević nikad nije skrivao da je tamo izgradio kuću; čak ju je godinama navodio u imovinskoj kartici. No, za ministra je problematično što Zakon propisuje kako je vlasnik nekretnine dužan prijaviti svaku promjenu koja utječe na katastarske knjige i to u roku od 90 dana nakon promjene. Kazna za ovakav prekršaj iznosi od 3000 do 6000 kuna.

‘Hvala Bogu, bogat sam’

Ministar uprave je za N1 komentirao medijske napise o cijelom slučaju. Na pitanja novinara zašto nije upisao kuću na Braču u katastar, rekao je: “To sam pročitao u medijima. Zaista sam to propustio. Dao sam zahtjev da se unese u katastar… Hvala Bogu, imam puno nekretnina, nije moguće sve to pratiti. Dao sam zahtjev da se evidentiraju u katastru sve moje nekretnine”.

Na pitanje kako mu se to moglo dogoditi, ministar je odgovorio: “Tko će voditi računa?” Novinarka ga je potom upitala ima li on toliko nekretnina da to više ne može pratiti, on je odgovorio: “Bogu hvala, da”.