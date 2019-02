KUŠČEVIĆ KAŽE KAKO U STRANCI NEMA PODJELA: ‘HDZ je jedinstvena, pobjednička stranka’

‘Predsjednica Hrvatske je iz redova HDZ-a, predsjednik Vlade i Sabora, kao i 50 posto županija, općina i gradova. Sada ćemo odnijeti pobjedu na europskim izborima. Zaista, mislim da nema podjele u HDZ-u’, rekao je Kušćević

Ministar uprave i politički tajnik HDZ-a Lovro Kuščević izjavio je u četvrtak da je HDZ jedinstvena i pobjednička stranka unutar koje nema podjela, te je u vezi “afere SMS” poručio da svaki član mora držati do svog digniteta, a time i do digniteta stranke.

Kušćević je uoči vladine sjednice prokomentirao izjavu potpredsjednika Hrvatskog sabora i zamjenika predsjednika HDZ-a Milijana Brkića, koji je u srijedu na podizanje optužnica u “aferi SMS” reagirao porukom da “ostaje u HDZ-u te će se boriti još više i jače”, kazavši da je HDZ jedinstven i da ne postoje dvije struje u stranci, kako navode neki mediji.

“HDZ je jedinstvena, pobjednička stranka. Predsjednica Hrvatske je iz redova HDZ-a, predsjednik Vlade i Sabora, kao i 50 posto županija, općina i gradova. Sada ćemo odnijeti pobjedu na europskim izborima. Zaista, mislim da nema podjele u HDZ-u”, rekao je Kušćević i dodao da se problemi unutar stranke, ako ih ima, rješavaju unutar nje.

Na pitanje zašto se premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković i Brkić u javnosti ne pojavljuju zajedno, Kuščević je kazao da na svim sjednicama Predsjedništva HDZ-a sudjeluje većina članova, a na sjednicama Nacionalnog vijeća Brkić nekada dođe, a nekada ne. “Dok ne dobijemo pravosudni epilog nemamo što dalje čačkati”, poručio je ministar novinarima.

Svatko treba paziti na dignitet stranke

Upitan postoji li u HDZ-u svojevrsni odmak od Brkića, Kušćević je odvratio da ne bi to tako protumačio.

“Ne bih rekao da postoji odmak. Svatko mora paziti da ne bude upetljan u nekakvu aferu, paziti na svoj dignitet, a time i na dignitet stranke”, istaknuo je. Novinare je zanimalo i čita li Kuščević dokumente koje potpisuje i kako je moguće da netko poput zagrebačkoga gradonačelnika Milana Bandića to ne čini, a Kušćević odgovara da svatko ima svoj princip rada.

“Kod mene, ovisno o razini dokumentacije o kojoj se radi, dokument potpisuje prvo osoba koja je rješavala predmet, zatim voditelj službe, načelnik sektora, pa jedan od dužnosnika koji je zadužen za to područje. Tek onda ja”, istaknuo je i dodao kako svaki dokument prođe “nekoliko filtera” prije nego što dođe do njega.

Ne znam kako radi Bandić, no treba klasificirati predmete i stupanj kontrole, prije nego dokumenti dođu do odgovorne osobe koja to potpisuje, rekao je Kušćević.