KUŠČEVIĆ JE PRIJE ODLASKA USPIO NAPRAVITI JOŠ MALO ŠTETE: Zbog ‘štednje’ snizio rang dužnosnicima pa im tako plaću povećao za 588 kn

Ne samo da za isto radno mjesto plaća porasla, nego se pobrinuo ravnatelje koje imenuje ova vlada iduća ne može smijeniti, a sadašnje ćemo plaćati još godinu dana

Novim Zakonom o sustavu državne uprave od 18. srpnja ukinuta su mjesta pomoćnika ministara, a na mjesta ovih 95 državnih dužnosnika trebali bi se zaposliti ravnatelji upravnih organizacija.

Iako zvuči kao pretakanje iz šupljeg u prazno, namjera jednog od posljednjih zakona čiju je izradu vodio bivši ministar uprave Lovro Kušćević, da se smanje troškovi i depolitizira javna uprava. Pomoćnici ministara birani su politički te su bili državni dužnosnici, dok bi novi ravnatelji bili, makar formalno, bili izabrani na natječaju (nakon kojeg bi ih ministar predlagao, a Vlada imenovala).

Zaštićeni kao svi državni službenici

No upravo je u tome ključna razlika – dužnosnici su uglavnom rutinski mijenjani nakon svake smjene vlasti, a novi ravnatelji bili bi zaštićeni kao i svi drugi državni službenici pa ravnatelje koje bi imenovala ova Vlada neka iduća ne bi mogla smijeniti iduće četiri godine, odnosno dok traje vrijeme na koje su imenovani, u skladu s novim Zakonom o državnim službenicima.

No puno je veći problem s uštedom jer novim ravnateljima automatski raste i plaća obzirom na to da je od 1. rujna povećana osnovica svim državnim službenicima.a i iznosi 5695,87 kuna bruto, dok je do 31. kolovoza iznosila 5584,19 kuna bruto.

Kuščević je, dakle, htio da im plaća sa starom osnovicom ostane ista kao i ona koju su primali dotad (oko 20.500 kuna bruto), no budući da je Vlada s 1. rujna podigla osnovicu za službenike, njima će sada osnovna plaća, za one koji imaju pet godina radnog staža, biti u bruto iznosu veća za 588 kuna.

Osnovica za državne dužnosnike, naime, iznosi 3890 kuna bruto i množi se s koeficijentom za pomoćnike koji iznosi 5,27 (do razrješenja će primati toliku plaću), a za državne službenike osnovica od 5695,87 kuna bruto množi se s koeficijentom od 3,7 za ravnatelja upravne organizacije.

Sve u svemu, imat će 588 kuna veću plaću.

U ministarstvu ne vide problem

U ministarstvu tu ne vide problem. Ističu kako će nekih ušteda ipak biti jer državni službenici nemaju prava na brojne naknade koje primaju dužnosnici poput naknade za odvojeni život, naknade za prehranu, stan, automobil, no kažu da ušteda i nije bila glavni motiv ovog zahvata. – Jedan od načina kako afirmirati stručnjake da se prijave na natječaj i postanu ravnatelji uprava koji će nastaviti započete projekte i osmisliti nove je upravo kroz novčanu naknadu koja je, kada se sve uzme u obzir, zanemarivo veća nego li kod pomoćnika – zaključuju u Ministarstvu uprave.

No kako doznaje Jutarnji, za sada ni jedno ministarstvo nije ni donijelo pravilnike kojima bi reguliralo radno mjesto, a kamoli raspisalo natječaj.

Ministarstvu uprave samo je Ministarstvo obrane (MORH) podnijelo zahtjev za davanje prethodne suglasnosti i predmet je, kažu u Ministarstvu uprave, u radu. No, rok nije zadan, pa se ne može reći da se s time kasni, a u Ministarstvu uprave predviđaju da će se prvi natječaji početi raspisivati krajem listopada. Kako bilo, budući da su natječaji podložni žalbama, do iduće godine ne treba očekivati da će biti odabrani novi ravnatelji uprava u ministarstvima.

A sadašnje ćemo plaćati još godinu dana

Da stvar bude još bolja, jednom kada i budu raspisani, na te natječaje se neki dosadašnji pomoćnici neće moći javljati.

“U pravilniku o unutarnjem redu za radno mjesto ravnatelja upravne organizacije u sastavu ministarstva treba navesti uvjete iz članka 29.a Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi: sveučilišni diplomski studij ili diplomski specijalistički stručni studij, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, istaknuti rezultati u području od značaja za rad državnog tijela, te ostale uvjete ovisno o zahtjevima radnog mjesta”, pojašnjavaju u Ministarstvu uprave.

No teško da će pomoćnici ministara ostati bez posla. Među onima s kojima je razgovarao Jutarnji malo koji planira ostati u ministarstvu. U jednome je pomoćnik već najavio da će se vratiti u jednu poslovnu banku, u drugome, kažu neslužbeno, pomoćnici imaju neke bolje ponude za poslove u privatnom sektoru, kod nekih su ljudi pred mirovinom pa neće više raditi u ministarstvu, a ima i onih koji planiraju iskoristiti pravo na šest plus šest, jer svi dužnosnici, ako su na radnom mjestu proveli barem godinu dana imaju pravo na šest mjeseci pune plaće te šest mjeseci pola iznosa.