KUŠČEVIĆ DANAS DAJE OSTAVKU? U HDZ-u nema dvojbi o njegovoj sudbini

Ostavka Kuščevića mogla bi biti potencirana unutarstranačkim sukobima u HNS-u

U HDZ-u nema dvojbi oko toga da ministar uprave Lovro Kuščević zbog afera s imovinom mora otići. Pitanje je samo kako će se postaviti premijer Andrej Plenković kako ne bi ispalo da pristaje na ultimatum HNS-a koji je prvi zatražio smjenu, piše Jutarnji. Najelegantnije bi bilo da Kuščević sam podnese ostavku, kažu izvori iz HDZ-a uvjereni da bi se to moglo dogoditi u dogovoru s premijerom. Tada može reći da nije napravio ništa loše, ali da je postao prevelik teret Vladi i stranci, baš kao što je to svojedobno učinila Martina Dalić.

“Prevladava takvo mišljenje jer je ova afera izravno povezana s funkcijom koju obnaša i koju je obnašao. Ako dođe do smjene, a izvjesna je, onda će do toga doći jedino na način da on sam da ostavku”, kaže jedan član Predsjedništva HDZ-a.

Plenković odugovlači s odlukom

Plenković je već mogao riješiti situaciju s Kuščevićem, ali on je ovih dana bio zauzet oko pregovora o budućim čelnim ljudima Europske unije pa se čeka da se danas vrati u Zagreb. Plenković bi tako mogao razgovarati s Kuščevićem već prije ili poslije današnjeg užeg kabineta i sjednice Vlade, koja počinje u 15 sati. No, pitanje je hoće li on odmah dati ostavku, jer će se sastanak s koalicijskim partnerima održati tek sljedećeg utorka. No, možda baš zbog toga premijer odluči razriješiti problem danas kako ne bi ispalo da pristaje na ultimatume koalicijskih partnera. To je jučer dao naslutiti ministar gospodarstva Darko Horvat, rekavši kako će neke stvari biti jasnije nakon što se premijer vrati u Hrvatsku.

“Plenkoviću treba dati malo vremena da završi proces koji je počeo, nakon njegova povratka u Hrvatsku mislim da će se stvari razjasniti vrlo brzo. Rečenica premijera otprije neki dan, da na bilo kakve ultimatume neće pristati, mislim da iza njega stoje svi članovi Predsjedništva i svi ministri”, zaključio je Horvat.

HNS-ova pogreška

Iako HDZ smatra da je Kuščević završena priča, neslužbeno se doznaje da je HNS izveo ovu akciju zbog unutarstranačkih sukoba. Nije tajna da favorit za preuzimanje stranke Matija Posavec, cijelo vrijeme govori kako je koalicija s HDZ-om bila pogreška, a HNS-ovci podržavaju Zorana Milanovića. Stoga postoji mogućnost da Posavec, ako preuzme stranku, raskine koaliciju s HDZ-om i izađe iz Vlade. Njemu bliski izvori su prije nekoliko dana najavljivali i njegov mogući izlazak iz stranke, no to je palo u drugi plan nakon što je HNS izveo “diverziju” protiv Kuščevića.

Iako predsjednik HSLS-a Darinko Kosor govori kako treba izbaciti i HNS iz Vlade, u ovom trenutku se čini da to nije izgledno, ocjenjuju iz HDZ-a. Plenkoviću bi to predstavljalo rizik, bez obzira na to što bi vjerojatno mogao imati dovoljan broj ruku u Saboru. Bez HNS-ova šesteročlanog Kluba, Plenkoviću uz Bandićevih 12 nedostaje jedna ruka za većinu. A pitanje je bi li nezavisni zastupnici Saucha ili Habek rušili Vladu, može li se možda ponovno dogovoriti neka suradnja s Čačićevim zastupnikom Dumbovićem ili neki zakon vezan uz švicarske franke s Goranom Aleksićem, a na dispoziciji bi mogao biti i zastupnik Marin Škibola koji je već podržao Vladu koja je pristala izglasati njegov zakon vezan uz kreditne zadruge.

“Uopće ne dvojim da postoje zastupnici koji bi uletjeli jer se na izbore ne ide nikome, a onda bi se pokazalo koliko stvarno ima ‘žetončića’. Ali, mislim da to u ovom trenutku nije realno”, kaže jedan HDZ-ovac.

Posavec kreće u akciju

Na cjelokupnu situaciju Matija Posavec odgovara kako takve mogućnosti nisu točne te da se HDZ-ovci nemaju što petljati u njihove unutarstranačke odnose. Poručuje kako je počeo širu komunikaciju s članstvom u stranci da vidi postoji li kritična masa za promjenu programa, sadržaja, vrijednosti i ljudi. Nakon toga će, ovisno o odgovoru, odlučiti hoće li se kandidirati za mjesto predsjednika.

“Sada želim ispitati mogućnost ujedinjavanja svih liberalnih i centrističkih opcija koje vrijede oko 20 posto i tu nudim suradnju svima, nemam problem ni s Ankom Mrak Taritaš, ni s Radimirom Čačićem. Jednako tako vidim i suradnju s Pametnim, HSLS-om, IDS-om, Dalijom Orešković. Nudim svima ruku suradnje i vidjet ću do rujna hoću li uspjeti, i to je moj osobni stav”, kaže Posavec.

Premijer Plenković je ostao “zakopčan” na pitanja o sudbini ministra Kuščevića. Tako je jučer nakon summita u Bruxellesu, poručio: “Od sutra ćemo se baviti hrvatskim temama.”

