KUŠČEVIĆ BIO U KRIVOLOVU I NIJE ODGOVARAO? Inspekcija ušla u Ministarstvo poljoprivrede pa se možda konačno dozna tko ga je štitio

Ministarstvo je višestruko odbilo dati informacije o uvidu u inspekcijski zapisnik, nakon što je specijaliziran portal objavio fotografije ulova kao i informaciju da je Kuščević zadržao nedorasle ribe

Bivši ministar uprave, Lovro Kuščević, osim po aferama s nekretninama i imovinskom karticom, pod paljbu dijela javnosti naišao je kada je 2018. objavljena fotografija na kojoj drži dva igluna i dvije orade. Zbog toga su neki ribari posumnjali da je riječ o krivolovu. No, je li zbilja riječ o krivolovu ili ne saznat će inspekcija i to nakon intervencije portala Morski.hr.

Kako piše Morski.hr, Povjerenstvo za informiranje dostavilo im je dokument o pokretanju inspekcijskog nadzora u Ministarstvu poljoprivrede. Naime, Ministarstvo je višestruko odbilo dati informacije o uvidu u inspekcijski zapisnik, nakon što je portal objavio fotografije ulova kao i informaciju da je Kuščević zadržao nedorasle ribe. Podsjetimo, Kuščević je u to vrijeme bio moćan i sjedio je u ministarskoj fotelji.

“Ured povjerenika za informiranje, postupajući po Vašoj predstavci na postupanje Ministarstva poljoprivrede, vezano uz predstavku kojom ukazujete na nerješavanje zahtjeva za pristup informacijama od 9. srpnja 2019. godine, a kojim tražite uvid u inspekcijski zapisnik vezano uz fotografije ulova i zadržavanje nedoraslih riba od strane Lovre Kuščevića. Kako niti nakon dvije požurnice upućene službeniku za informiranje i čelniku tijela, nije dostavljeno izvješće o načinu rješavanja Vašeg zahtjeva s dokazima o učinjenom, ovim putem Vas obavještavamo da će se predstavka rješavati u okviru inspekcijskog nadzora Povjerenika za informiranje.

Pisanim putem ćete biti obaviješteni o utvrđenim činjenicama i poduzetim mjerama nakon provedbe inspekcijskog nadzora”, stoji u dopisu Povjerenika za informiranje za Morski.hr.

Kako je sve krenulo?

U listopadu 2018. Morski.hr objavio je fotografije na kojima Kuščević drži dva igluna dok je na drugoj fotografiji s dvije male orade, i to vrlo blizu uzgajališta ribe. Kada je priča izašla u javnost, Kuščević se ispričao te se pokušao opravdati, no ribari su mu na to odgovorili da “igluni ne skaču u mreže” i da ih “ribari ne love koćama”. Priča je došla u fokus javnosti pa je ribarska inspekcija najavila istragu zbog sumnje u krivolov. Bivši ministar je čak našao i osobu koja će svjedočiti za njega nakon čega je inspekcija utvrdila da navodno nema elemenata za prekršajni postupak.

Ipak, javnost je imala pravo provjeriti što se dogodilo što znači da su inspekcijski nalaz i zaključak trebali biti javno dostupni. To je trebalo objaviti Ministarstvo poljoprivrede. Morski.hr je inzistirao da im daju te podatke pa su u srpnju prošle godine tražili kopiju zapisnika nastalog prilikom inspekcijskog nadzora nad Kuščevićem. Prema odgovoru Ministarstva iz siječnja 2019., dokazi za pokretanje prekršajnog postupka nisu pronađeni. Tada je odgovor Ministarstva poljoprivrede glasio: “S obzirom da niste stranka u postupku, ne možemo Vam omogućiti uvid u zapisnik. Na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama dužni smo Vam dostaviti informaciju, koju smo Vam na zahtjev i dostavili 8. siječnja 2019. godine”. Poslije tog odgovora portal se opet obraća Povjerenstvu za informiranje koje nalaže Ministarstvu da moraju postupiti po Zakonu o pravu na pristup informacijama.

U kolovozu 2019. Ministarstvo je dobilo još jedan upit, no loptica im se vraća natrag i opet ne dobivaju odgovor. Povjerenstvo je ponovno reagiralo pa će ovih dana u Ministarstvo poljoprivrede doći inspekcija pa će se valjda napokon doznati tko je i zašto štitio bivšeg ministra.