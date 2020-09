KUPUJETE STAN? Ovo će vas zanimati, krenule su prijave za državnu lovu, prvo jutro ih je stiglo 310; Samo je potrebno ispuniti par uvjeta

APN je dostavljačima banaka koji su predavali dokumentaciju klijenata vrata otvorio jutros u osam sati

U ponedjeljak je krenuo peti po redu natječaj Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) za subvencioniranje stambenih kredita.

Prvog dana natječaja, banke su predale 310 zahtjeva klijenata, javlja RTL. APN je dostavljačima banaka koji su predavali dokumentaciju klijenata vrata otvorio jutros u osam sati.

Uvjeti subvencioniranja

Prema već ranije poznatim uvjetima, zahtjev za subvencioniranje stambenog kredita mogu podnijeti svi mlađi od 45 godina koji u svom vlasništvu nemaju stan ili kuću.

Subvencioniranje kredita odobravat će se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće, i to do najviše 1.500 eura po četvornom metru odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Što se tiče roka otplate kredita, on ne smije biti kraći od 15 godina. Mladima se subvencioniranjem stambenih kredita plaća dio stambenog kredita tijekom prvih pet godina otplate.

Kolika je visina subvencije?

Subvencija države se može produžiti na dodatne dvije godine i to za svako rođeno, odnosno usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita. Kako javlja RTL, izmjene zakona iz lipnja 2019. omogućile su produženje subvencija za dodatnu godinu po svakom djetetu i za obitelji koje već imaju djecu.

To znači da će obitelji, koja već ima dvoje djece, subvencija trajati sedam godina umjesto pet. Ono o čemu ovisi visina subvencije je indeks razvijenosti mjesta u kojem se nekretnina kupuje, odnosno gradi.

Visina subvencije kreće se od 30 do 51 posto iznosa rate kredita.

