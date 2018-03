Ako Hrvatska kupi izraelski F16 u ponudi će imati osam megaprojekata za razvoj industrije.

Odluka o nabavi novih borbenih zrakoplova trebala bi biti donesena za mjesec i pol, nakon što Vijeće za obranu donese svoju preporuku državnom vrhu. U međuvremenu će biti analizirane četiri pristigle ponude.

ODLUKA O NABAVI BORBENIH ZRAKOPLOVA BIT ĆE DONESENA USKORO: Evo što je Krstičević rekao o rabljenim izraelskim F-16

Prema riječima ministra Krstičevića, bitan segment kod odluke jest i poslovno-gospodarska suradnja s novim partnerima. A upravo ona je obavijena velom tajne.



Naime, Europska komisija je zabranila model off seta pri prodaji vojnog naoružanja te je potencijalnim ponuditeljima ostala mogućnost ugovaranja kroz industrijsku suradnju dviju država, a koja ne može biti vezana uz nabavu vojne opreme te kroz vojnu suradnju.

Četiri ponude

Što su u svojim ponudama naveli ponuditelji iz Izraela, Švedske, SAD-a i Grčke još nije poznato. No, prema riječima predsjednika Zajednice proizvođača za posebne namjene pri HGK-u Alojzija Šestana, hrvatska obrambena industrija u projektu nabave borbenog aviona vidi veliku šansu za plasman svojih proizvoda, ali i za usvajanje i razvoj novih tehnologija.

Šveđani tvrde da njihovo osnivanje Inovacijskog programa u Hrvatskoj nema veze s projektom ponude njihova aviona JAS 39 Hrvatskoj.

Što zauzvrat nude Izraelci?

No, švedskom SAAB-u najjači konkurent na hrvatskom natječaju, Izrael sa svojim avionom F16 Barak, detaljno je razradio gospodarski segment svoje ponude. Ona se, kako piše Jutarnji list, sastoji od osam točaka. Među njima je industrijska suradnja kroz ulaganje u poljoprivredu, energetiku, IT sektor, brodogradnju, turizam. Računaju i na suradnji sa zagrebačkim FER-om i to na kibernetici i razminiranju. Osim industrijske suradnje, s izraelske strane veliki je naglasak stavljen na suradnju obrambenih industrija, u sklopu koje bi bio i projekt otvaranja vojno-komercijalnog Cyber security centra, a u kojem bi se između ostalog razvijala tehnologija borbe protiv dronova.

U suradnju bi bila uključena i tvrtka Elbit s kojom bi se, pak, gradila tvornica pješačkog streljiva.

Osim toga, u sklopu vojne suradnje nudi se i otvaranje obučnog centra za pilote borbenih zrakoplova F16. Centar bi bio na aerodromu Zemunik kod Zadra, gdje bi bio i simulator za F16. Izraelska strana također je zainteresirana za privatizaciju Zrakoplovno-tehničkog centra u Velikoj Gorici. Prema informacijama Jutarnjeg lista, spremni su uložiti velika financijska sredstva u stvaranje regionalnog centra za održavanje aviona F-16.