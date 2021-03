Kako do stana? Pitanje je to koje godinama muči naše brojne sugrađane. Tržište ne miruje, cijene rastu, a prva nekretnina čini se kao nemoguća misija. Ovog puta razgovaramo sa Sinišom, inženjerom informatike koji je tijekom korona-krize kupio stan

Kupnja nekretnine tijekom korona-krize čini se kao nemoguća misija. Cijene kvadrata neslućeno su se povećale, a entuzijazam kupaca pao. Dok jedni na tržištu prodaju stanove u iznimno lošem stanju te za njih traže vrtoglavu cifru, kupci većinom traže stanove u novogradnji.

Takvo iskustvo ima Siniša, 32-godišnji inženjer informatike iz Zagreba. Ovaj mladić, zaposlen u IT tvrtki, s primanjima do 10.000 kuna, odlučio je kupiti stan još prije tri godine No, to je učinio tek tijekom pandemije.

Misao o kupnji vlastite nekretnine javila mu se kada je došao na stabilno radno mjesto jer se tada “činilo moguće upustiti u takvu avanturu”.

‘U jednom stanu možeš istovremeno prati suđe i tuširati se’

Zagrebački informatičar je proveo dvije godine gledajući oglase i razmišljajući o svojim kriterijima kada je u pitanju vlastita nekretnina. Dugo je procjenjivao lokacije u gradu te se usput informirao kakve je stanove najbolje tražiti. Kaže da se stalno propitkivao što se sve treba poklopiti za kupnju stana, treba li ga uopće kupiti te je bio na korak od odustajanja.

“Dugo sam gledao oglase i ništa mi se nije činilo ostvarivim. Umorila su me obilaženja stanova kao i ono što sam tamo vidio. Neću zaboraviti ženu koja mi je pokazala stan s, kako je rekla, ‘kuhinjom u dva dijela’. Dakle, u stanu je postajao jedan sudoper koji je ujedno bio i lavabo te se nalazio u kupaonici. Valjda je to zamišljeno tako da čovjek pere suđe i tušira se istovremeno. Nepraktično i suludo za današnje vrijeme. Stan koji sam kupio je došao u periodu kada sam pomalo postajao sit traženja i obilaženja”, priča nam Siniša.

Svi bismo voljeli platiti što manje i nekada imamo sreće’

Komentirajući prihvatljivu cijenu kvadrata u Zagrebu, Siniša kaže da je to za njega bila cifra od 2200 eura. Kaže da se na Trešnjevci u vrijeme dok je tražio moglo naći starih stanova po istoj ili nešto nižoj cijeni, no da im je bio potreban određeni stupanj renovacije.

“Svi bismo voljeli platiti što manje i nekada imamo sreće”, govori Siniša te ističe da se smatra sretnim što je uopće imao priliku relativno “lagano” razmišljati oko kredita jer je znao da uz svoju plaću može “izdržati” rate koje će godinama otplaćivati. Zato se nada da će stvari ostati relativno iste idućih 15-ak godina.

Mladić kaže da ga tješi što je IT sektor relativno siguran i tijekom korona-krize i što mu je firma stabilna.

Kalkulacija života s kreditom

Siniša se šali pa kaže da se odlučio na kupnju stana jer su ga “roditelji predugo trpjeli”. Stan je na kraju kupio u novoj zgradi koja je nicala na Trešnjevki i to spletom okolnosti. Htio je biti jedan od prvih zainteresiranih.

“Odluka o kupnji nekretnine pala je nakon što sam sklopio ugovor na neodređeno i nakon godinu dana razgledavanja stanova i zamišljanja sebe u vlastitom. Imao sam puno kalkulacija i razmišljanja bih li mogao živjeti s kreditom. Mislio sam i o APN-u i bih li tu subvenciju mogao dobro iskoristiti. Uštedio sam određenu svotu novca koja je potpomognuta roditeljskom rukom te je to bilo dovoljno za platiti malo izdašniji polog, kako bih ostvario dodatnih nekoliko posto popusta kod izvođača radova.

Izvođač je par mjeseci ranije na Trešnjevki počeo s izgradnjom manje zgrade od sedam stanova površine do 48 kvadrata. Kvadrat trosobnog stana, s otvorenim parkirnim mjestom i spremištem, koštao me malo više od 2000 eura, ali nakon ostvarenih popusta zbog ‘ranijeg investiranja’. Početak gradnje je bila 2019. godina, a planirani završetak je bila veljača ili ožujak 2020. Par mjeseci nakon tog datuma ugovorio sam kredit i potpisao ugovor o kupnji. Kada sam već bio pred davanjem pologa izvođaču, shvatio sam koliko imam sreće i koliko sam malo bezglavo ušao u ovo”, iskreno govori naš sugovornik.

Što se tiče roditelja, oni su mu pomogli prikupiti dovoljan iznos za polog kako bi se cijena stana smanjila jer je bio jedan od prvih ulagača. Kako kaže, time je cijenu stana sveo na “normalniji” iznos, odnosno onaj koji odgovara njegovu cjenovnom rangu. Premda je lani htio dogovoriti APN, cijela procedura se oduljila zbog kašnjenja građevinske i zemljišne dokumentacije. Stisnuli su ga rokovi pologa pa se ipak na kraju odlučio na kredit jer bi isplatu APN-a morao dugo čekati.

“Novogradnja, 47 kvadrata po mjeri samca, unutar kvarta, relativno mirniji dio grada. Pitao sam se, zašto ne? Nazvao sam broj izvođača prikazan na tabli uz gradilište, dogovorio sastanak, a zatim i sve ostalo. Još nekoliko sastanaka, obilazak, polog, dogovor oko par preinaka i to je bilo to. Morao sam samo čekati da se zgrada dovrši”, ispričao nam je Siniša.

Neplanirana gomila problema nakon kupnje stana

Tek nakon što je kupio stan, javili su se problemi o kojima Siniša ranije nije razmišljao.

“Sve je počelo nakon što sam preuzeo ključeve stana i isplatio prodavača. U stanu je ostalo nekoliko nedostataka koje je prodavač obećao riješiti. Sve smo pregledali i popisali te potpisali. No evo, nakon gotovo godinu dana neki od nedostataka se i dalje vuku i sve je manje nade da će se riješiti bez pravosudnog postupka. I ostali stanovi u zgradi imaju slične nedostatke.

Volim misliti da bi bilo drugačije da se nije dogodila pandemija jer prodavač tvrdi kako mu razni klijenti otkazuju stanove zbog neizvjesnosti cijele situacije. U nekom trenutku je izjavio kako mu firma ima težu financijsku situaciju pa mogu zamisliti kako je ovako ‘manje stvari’ otpisao u korist izgradnje novih stanova. To je bilo još u svibnju 2020. Možda je i problem pronaći dobre majstore za popravak roleta na prozorima u stanu jer su radnici kod mene konkretno dolazili pet do sedam puta. Keramičar je čak tri puta dolazio za postaviti preostalih pet pločica u kuhinji”, govori Siniša.

Sudeći po iskustvu 32-godišnjaka, problemi ponekad ne prestaju niti nakon kupnje nekretnine i to usprkos činjenici da je sve plaćeno.

