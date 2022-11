Love li trgovci u mutnom na tečaju konverzije i neopravdano dižu cijene? "Varka uvijek postoji, ja uvijek razmišljam oni su uvijek kupci i oni isto negdje kupuju. Ja se to pitam, to mi je uvijek bila tabula rasa", kaže jedna sugrađanka za Danas.hr, dok jedan gospodin kaže: "To je strašno što se radi, to je povećanje koje svakodnevno srećete u trgovinama. Mislim da će im najveća kazna biti kad im padne promet i mi prestanemo kupovati."

Jedan gospodin je odokativno i izračunao koliko su trgovci digli cijene: "Digli su cijene nevjerojatno - 90 posto."

Kupci su se požalili na jedan trgovački lanac za koji sumnjaju da neopravdano diže cijene. Na deklaraciji su cijene u nekoliko valuta, između ostalog u eurima i kunama. No, dodana je i naljepnica s novom, višom cijenom u kunama. Kad se ona podijeli s fiksnim tečajem konverzije, rezultat je cijena na deklaraciji u eurima, a ne u kunama. Drugim riječima, trgovac je prilagodio novu cijenu u eurima, a ne u kunama koja je još uvijek službena valuta.

Provedeno preko 3200 nadzora

Ana Knežević, predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača, na pitanje - je li to lov u mutnom - kaže: "Pa naravno da je lov u mutnom. Najveća tragedija je to što su ljudi plaćali te iznose i oni neće biti obeštećeni ni na jedan način."

Iako se na prvi pogled čini kao lov u mutnom, tek se istražuje. Inspektorat mora prelistati poslovne knjige i kalkulacije cijena, odnosno trgovac im mora dokazati da je cijena opravdano rasla.

Državni inspektorat do sada je proveo više od 3200 nadzora trgovačkih društava i utvrdio 815 povreda zakona. Od toga se tek dvije odnose na neopravdano dizanje cijena. Trgovački lanac, koji su kupci prijavili, tvrdi da poskupljenje nema veze s uvođenjem eura.

"Do određenog porasta cijena proizvoda u trgovačkom lancu je došlo, no ne direktno vezano uz postupak uvođenja eura, odnosno pravila o dvojnom iskazivanju cijena", odgovorili su iz trgovačkog centra komentirajući spornu cijenu.

Resorni ministar poziva trgovce na poštenje. "Pravila su prilično jasna i transparentna, od dvojnog iskazivanja cijena, tečaja konverzije i cijene u kunama i eurima, pa do pravila preračunavanja i zaokruživanja", rekao je ministar financija Marko Primorac.

Bili trgovci pošteni i ne - čini se da mi sve plaćamo skupo.