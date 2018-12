KUPCI BIJESNI NA DOMAĆU INTERNET TRGOVINU: Božićni pokloni debelo kasne, a oni nude čudno objašnjenje

Ovo je posljedica bolje ekonomske situacije u državi jer primjećujemo da su kupci spremni potrošiti više novaca nego prijašnjih godina, poručuju iz Mall.hr-a

Nezadovoljstvo građana poslovanjem Mall.hr-a kulminiralo je upravo ovih blagdanskih dana, kada su mnogi naručili darove za sebe i bližnje putem te web trgovine. Tako na Facebook objavama brišu komentare bijesnih građana koji se žale na plaćene i još uvijek neisporučene pošiljke.

Korisnici se, primjerice, žale da im troba naručena u studenom još nije stigla i da brže stižu naručene pošiljke iz Kine nego odavde. Neki su naručili božićne poklone djeci koji im još nisu stigli, a jedna je majka napisala da je njen osmogodišnjak od prvog ušteđenog novca naručio igricu za Playstation koja je trebala stići u roku od tri dana, a isporučena je nakon dva tjedna. Neki je čovjek napisao kako mu zimske gume za automobil naručene 24. studenoga još nisu stigle pa je ironično zaključio da će mu dobro doći za sljedeću zimu.

NOVI IGRAČ NA TRŽIŠTU: Prvo su pokorili Sloveniju, a sad su potiho ušli i u Hrvatsku

Kriva je – bolja ekonomska situacija u državi

O ovoj neugodnoj situaciji iz Mall.hr-a su za Index.hr priopćili da se sve narudžbe isporučuju i da će svi kupci dobiti svoje pakete.

“Zbog povećanog broja narudžbi kroz studeni i usprkos radu u našem centralnom skladištu u 3 smjene došlo je do određenih kašnjenja u isporukama narudžbi. Sve narudžbe se isporučuju i svi kupci će dobiti svoje artikle. Također, istaknuli smo obavijest na stranici kako zbog gore navedenih razloga dolazi do kašnjenja u otpremi artikala i zamolili za razumijevanje od strane kupaca. Na mailove i pozive kolege odgovaraju po redu zaprimanja i unutar zakonskog roka za odgovor na prigovor. Kako je zbog kašnjenja došlo do velikog broja poziva tako se na javljanje operatera čekalo u prosjeku 10 do 15 minuta. Od početka našeg poslovanja bilježimo povećanja u broju narudžbi, ali do sada nismo imali ovakav veliki skok u broju narudžbi, što je dovelo, usprkos našim naporima, do kašnjenja.

Ovo je posljedica bolje ekonomske situacije u državi jer primjećujemo da su kupci spremni potrošiti više novaca nego prijašnjih godina. Mi se ispričavamo našim kupcima zbog nastale situacije i nastojat ćemo da uz rast poslovanja više ne dođemo u ovakvu situaciju”, kažu iz Mall.hr-a.

Najbrži je način da po pošiljku dođete sami

Na svojim web stranicama Mall.hr je također objavio informaciju o poteškoćama u isporuci pošiljki.

“Zbog povećanog broja narudžbi pred blagdane u skladištu može doći do kašnjenja prilikom otpreme narudžbi. Najbrži način kako da preuzmete vašu narudžbu je da u košarici izaberete osobno preuzimanje na jednom od naša 2 mjesta za preuzimanje narudžbi u Zagrebu. Ukoliko je vaša narudžba podijeljena u više pošiljki, ako ih ne spojite u jednu, onda ćemo artikle koji su na našem centralnom skladištu otpremiti u najkraćem mogućem roku. Hvala na razumijevanju.”

Drugim riječima, kupcima je najbolje osobno doći po pošiljke koje su uvelike naručili ovim putem kako bi im bila dostavljena na kućnu adresu. Inače, Mall.hr je dio grupacije Netretail Holding, jedne od najvećih web trgovina u srednjoj i istočnoj Europi koja, kako se ističe na njihovoj web stranici, upravlja uspješnim web trgovinama i u Češkoj, Slovačkoj, Poljskoj, Mađarskoj te Sloveniji.