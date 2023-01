Na širem petrinjskom području na snazi su redovite mjere obrane od poplava, temeljem prognoze i stanja vodostaja s mjerodavnih vodomjera Hrvatskih voda od ponedjeljka ujutro.

Što se tiče rijeke Kupe, na širem području grada Petrinje za sada nema opasnosti od veće ugroze poplavljivanja naseljenih dijelova grada i prigradskih dijelova. Vodostaj rijeke Kupe na mjerodavnom vodomjeru Farkašić jutros u 8 sati iznosio je plus 845 cm. U odnosu na najviši zabilježeni vodostaj u subotu, 21. siječnja, pao je za 85 centimetara.

Ne očekuje se značajniji porast vodostaja Kupe

Procjena je da bi tijekom današnjeg dana do ponoći vodostaj rijeke Kupe u Farkašiću trebao pasti ispod razine plus 800 cm, a od sutra i do srijede, 25. siječnja, uslijed novih oborina očekuje se stagnacija vodostaja na petrinjskom području.

Prema prognozi oborina u idućih pet dana temeljem raspoloživih hidrometeoroloških prognoza, u iduća dva dana u nizinama unutrašnjosti očekuje se oblačno uz kišu, u gorju sa snijegom. Zatim se od srijede, 25. siječnja, očekuje razvedravanje i prestanak oborina.

Uglavnom, ove nove oborine koje se očekuju danas i sutra neće dovesti do novog značajnijeg porasta vodostaja, osobito se to odnosi na rijeku Kupu i njezine pritoke, doznaje se iz Hrvatskih voda.