KUM NESTALOG KAPETANA JE PSIHIČKI SLOMLJEN: ‘Ne mogu vjerovati da mu se to dogodilo zbog jedne tube silikona i nemara tvrtke…’

‘Brod nisu popravili gdje je upravo curilo more, a firma je forsirala moga kuma da mora stići u Georgetown 03. listopada. Brod nije imao ni dovoljno goriva za izbjegavanje tog uragana koji je bio ogroman, govori potreseni Dinov kum kojeg je vijest o potonuću broda zatekla u Australiji i dodaje: ‘Ovo me zgazilo. Čekam samo jesu li našli moga kuma ili ne…’

Bourfon Offshore je u ponedjeljak popodne priopćio tužnu vijest o smrti jednog od članova posade ‘Bourbon Rhodea’, broda koji je prije nekoliko dana potonuo usred Atlantskog oceana. Tijelo nestalog pomorca uočio je jedan od zrakoplova uključenih u potragu, a pronašao ga je jedan od pet brodova koji su pritekli u pomoć. Obitelj pomorca odmah je obaviještena, no traženo je da se ne otkrije njegov identitet. Među 10 nestalih članova posade je i kapetan broda, Šibenčanin Dino Mikšić, no njegova obitelj tvrdi da tvrtka nije njih zvala.

PRONAĐENO JE TIJELO NESTALOG ČLANA POSADE BOURBON RHODEA: Uočio ga je avion, a potom ga je izvukao brod koji sudjeluje u potrazi

“Nitko nas nije nazvao iz kompanije. Daj Bože da to nije moj sin… Daj Bože!” rekao je za 24sata kroz suze Dinov uzrujani otac Mario Miškić, koji sa suprugom Natašom živi na Žirju, otoku u šibenskom arhipelagu.

Portal Morski.hr došao je do Joška Mrvice, kuma nestalog Dine, koji je otkrio sve što zna o havariji koja je prouzrokovala jednu smrt i deset još uvijek nepoznatih ljudskih sudbina. Joško je također kapetan. Vijest o potonuću broda njegovog kuma zatekla ga je u Australiji. Toliko ga je potresla cijela situacija, da je komandu broda predao časniku koji ima licencu.

‘Brod nisu popravili gdje je curilo more, a nije imao ni dovoljno goriva’

“Prije dva dana došao sam u Sydney, kad sam saznao od njegove žene da ne zna ništa o mužu ni što se događa. Rekao je da su imali oduvijek problema s tim brodom jer je brod bio 12 godina u Nigeriji. Nakon toliko godina Nigerije išli su na Las Palmas gdje je bilo dokovanje i popravak broda te je brod trebao ući u novi charter 3. listopada. Ali, na dokovanju nisu popravili gdje je upravo curilo more, a firma je forsirala moga kuma da mora stići u Georgetown 03. listopada. Prvo, brod nije imao dovoljno goriva za izbjegavanje tog uragana koji je bio ogroman. Jedina šansa je bila da ide punom brzinom i da tako dođe na vrijeme u Georgetown, što bi značilo da je morao ići ispred uragana, ali u međuvrimenu, zbog curenja mora u makinu stao je jedan motor gdje više nije bilo mjesta za povratak. To vam je profesionalna informacija i naš svakidašnji problem zbog cijene nafte”, govori Joško Mrvica za Morski.hr.

PROGOVORIO POMORAC S POTONULOG BRODA: Kompanija je već kažnjena zbog osmero poginulih; ‘Kapetan je imao samo 90 minuta…’

‘Firma oduvijek bila škrta’

Dodaje kako je firma oduvijek bila škrta i nije popravljala brod.

“Ustvari, u firmi rade francuski laici koji nemaju veze o ničemu pa je zbog toga jako puno pomoraca dalo otkaz i prešlo na drugu firmu”, kaže Joško, a na pitanje što bi on napravio da se našao u Dininoj situaciji kaže da ne zna.

“Nisam u situaciji da sad procjenjujem vrijeme koje je već prošlo, vrijeme se procjenjuje 96, 48, 24, 12 sati unaprijed za sigurnu plovidbu. Dino je jako dugo kapetan i jako dugo s tom firmom, mislim od 2005., a kapetan je postao oko 2012. godine”, kaže Joško, a zatim odgovara na pitanje kako to da se na brodu nije aktivirala oprema koja bi aktivirala njihovu lokaciju.

OBITELJ NESTALOG DINA MIŠKIĆA U IŠČEKIVANJU, STRAHUJU ZA NJEGOV ŽIVOT: ‘Što da vam kažem, majka će umrijeti od tuge…’

Brod nije imao osnovnu sigurnosnu opremu?

“Brod posjeduje VDR ( crna kutija ), EPIRB koji je vani za aktiviranje distresa i dva radar transpordera koji se nose u splavi. Znači immersion suit i lifejacket su dva osnovna elementa za napuštanje broda. EPIRB, koji mora biti aktiviran jer je na hidrostatskoj kuki – nije nađen. Dva SART koji daju radar signal drugim brodovima i avionima – nisu nađeni. To je osnova safety opreme na brodu! Imali su 4 liferafta i jedan fast rescue craft. Fast rescue craft im je bio toliko u kvaru da se ni u bonaci nije mogao spuštati. Sve su splavi otpuštene i to je potvrđeno od spašene posade. Traga se za tri splavi ili liferafta. Nisu se ukrcala dvojica; električar i sekondo makine. Oni su odbili direktnu naredbu kapetana za napuštanje broda. Vjerovali su da će se spasiti ako ostanu na brodu i da mogu izvući brod iz nevrimena”, navodi Joško Mrvica.

To bi, pak, značilo da za ostale nestale ipak ima nade.

“Da, samo Bourbon je zabranio svima da se oda ime mrtvog koji je nađen u neposrednoj blizini tog razbijenog fast rescue boata”, govori Joško koji ni sam ne zna što da sada radi.

‘Ne mogu vjerovati da se to dogodilo mome kumu zbog jedne tube silikona i nemara od Bourbona’

“Slušajte, meni je zbog ove situacije oduzeta komanda broda jer sam kao kapetan psihički uništen, predao sam komandu cifu broda koji ima licencu. Moja firma mi je dala punu podršku što mi god treba. Vraćam se u Hrvatsku ako moja kuma to poželi i ako treba pomoći jer zasad nemam koristi biti kući. Ne mogu ništa napraviti čak iako sam kući. Dapače, firma mi je dala sva raspoloživa sredstva i pomoć, ukoliko mi triba bilo šta, pa tako i povratak kući. Sad upravo dolazim u Tasmaniju, Bell Bay i najbliže šta mogu biti kući je za 2 dana. Ova vijest me zgazila i ne mogu vjerovati da se to dogodilo mome kumu zbog jedne tube silikona i nemara od Bourbona. Dino nije imao izbora jer je kriza u tom sektoru i zbog kredita stana i troškova, morao je raditi za Bourbon”, priča za morski.hr potreseni Joško Mrvica i dodaje: ‘Čekam samo jesu li našli moga kuma ili ne…’