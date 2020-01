KULMINACIJA VIŠEGODIŠNJEG PROBLEMA: Krenule ovrhe bolnica zbog dugova veledrogerijama. Prijeti li konačni slom zdravstva?

‘U Hrvatskoj nemamo niti jednu bolnicu koja plaća u zakonskom roku koji je 60 dana’, kazao je Tomislav Kulić iz Koordinacije veledrogerija pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca

U čak dvadesetak bolnica u Hrvatskoj strahuju da im se ne dogodi ‘kninski scenarij’. Naime, Općoj bolnici u Kninu ovršen je račun zbog dugova veledrogerijama koji su dosegli ukupan iznos od 3,5 milijardi kuna. Trenutačno su u najtežoj situaciji bolnice u Sisku, Vinkovcima, Virovitici i Dubrovniku. Bolnica u Kninu očito je tek prva u nizu jer riječ je o kulminaciji višegodišnjeg problema.

‘Ne znamo koja će iduća bolnica doći u blokadu’

“Radi se o dvadesetak, tridesetak tužbi prema bolnicama s izrazito visokim kašnjenjima plaćanja, više od godinu dana, prema kojima su veledrogerije u nemogućnosti naplate dugovanja pokrenule tužbene zahtjeve za naplatu potraživanja. Mi ne znamo koja je sljedeća, radi se o jednoj proceduri i pravnom postupku, mi na to ne možemo utjecati. Mi ne znamo koja je iduća bolnica niti kada će se blokada dogoditi. Ovo je vrlo jasna poruka – prema tridesetak bolnica pokrenute su tužbe i u skorom periodu možemo očekivati još ovakvih situacija”, kazao je Tomislav Kulić iz Koordinacije veledrogerija pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca gostujući u sinoćnjoj emisiji ‘Otvoreno’ HRT-a u kojoj se govorilo o blokadi računa bolnica.

Na voditeljevo pitanje kako veledrogerije onda uopće funkcioniraju i preživljavaju te jesu li u cijenu lijeka unaprijed ukalkulirane kamate, Kulić je rekao da oni ni na koji način ne mogu utjecati na formiranje cijene lijekova.

“Ovo je modus operandi koji funkcionira zadnjih dvadesetak godina, samo je ovo dramatična situacija kakvih do sada nije bilo. Dani plaćanja od nekih 360 dana prije su se uplatama iz HZZO-a sveli na nekih 250 dana. Donekle je to bilo održivo do 2017. kada smo primijetili da se jaz između isporučene i plaćene robe dramatično povećao. Od kraja 2017. veledrogerije intenzivno razgovaraju s resornim ministarstvima i Vladom ukazujući na ovaj scenarij koji se sada, nažalost, dogodio. Mi tražimo jedno cjelovito rješenje za ovaj problem, resorna ministarstva trebaju pronaći rješenje”, poručio je Kulić.

‘Smiješno je ovo što su napravili u Kninu’

Ministar zdravstva Milan Kujundžić smatra da je ovo što se događa dnevna politika i politikantstvo.

“Nikada do sada veledrogerije nisu dobivale brže i više novca nego što je to slučaj sada, novac za isporučene lijekove dobivaju unutar godine dana. Najveći dio troškova događa se u kliničkim bolnicama, oko 80 posto. Sve su kliničke bolnice danas ispod godinu dana, dugovanja iznad jedne godine iznose svega 180 milijuna kuna. Smiješno je ovo što su napravili u Kninu zbog samo dva milijuna kuna duga iznad godinu dana”, ustvrdio je ministar u ‘Otvorenom’ dodavši da će Vlada pronaći rješenje bez zaduživanja.

Kulić je Kujundžiću uzvratio da nije dobro informiran o strukturi duga.

“Struktura duga iznad godinu dana je značajno veća. Mi ovdje govorimo o trideset bolnica, to je pola bolnica u Hrvatskoj, koje imaju plaćanje iznad godinu dana, one najdramatičnije imaju plaćanje iznad tisuću dana, imamo sedam, osam bolnica koje plaćaju iznad dvije godine dana. Mi u Hrvatskoj nemamo niti jednu bolnicu koja plaća u zakonskom roku koji je 60 dana”, uzvratio je Kulić rekavši da je u pitanju više od 500 milijuna kuna dospjelog duga preko godinu dana.

‘Pomislio sam da je Kujundžić ministar u Danskoj’

Danko Vrdoljak, predsjednik SDP-ovog Savjeta za zdravstvo SDP-a, smatra da je hrvatsko zdravstvo bankrotiralo.

“Sad kad sam slušao ministra Kujundžića pomislio sam da je on ministar zdravlja u Danskoj – sve je dobro i sve je divno. Ali nije. Činjenica je da sada postoji tri i pol milijarde dospjelih obveza, dakle duga koji se zakonski treba platiti. Činjenica je da se mi mjesečno zadužimo 20 milijuna eura i tako ćemo do kraja njegova mandata”, rekao je SDP-ovac Vrdoljak.

Kujundžiću je rekao da nema plana ni rješenja.

“Mi lošije liječimo ljude jer imamo loše resorno ministarstvo. Potrošnja lijekova je porasla za 30 posto, lista lijekova je četiri puta duža nego što je bila do sada, manje dajemo. Gdje je taj novac, gdje su ti lijekovi”, zapitao se Vrdoljak ustvrdivši da današnje “ministarstvo ima najviše novca u povijesti zdravstva a zadužit će nas toliko da iduće četiri vlade neće moći vratiti te dugove”.

Kujundžić je odgovorio rekavši da Vrdoljak “nosi stijeg SDP-a”.

“Godinu 2012. završavaju s dugom ukupnim u zdravstvu od 12 milijardi kuna, i tada tzv. sanacijom u zdravstvo unose šest i pol milijardi kuna te završavaju s osam i pol milijardi duga”, uzvratio je ministar Vrdoljaku.

‘Cijena lijeka poskupjet će za 30 posto’

Dražen Jurković, predsjednik Udruge poslodavaca u zdravstvu, kazao je da dug postoji i da nije od jučer niti je specifikum neke određene vlade.

“Sve vlade unazad 20 godina su imale taj dug. Činjenica je i da je ova situacija sada kulminirala s ovim prijedlozima za ovrhe. Ti zahtjevi sadrže i kamate i sudske troškove i troškove odvjetnika. To će poskupjeti cijenu lijeka za oko 30 posto. To se prvi put dogodilo. Dospjeli dug veledrogerijama je dvije milijarde i sto milijuna kuna iznad zakonskog roka od 60 dana”, istaknuo je.

‘Država će se ponovno morati zadužiti’

Ines Strenja, predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo i članica Mosta, smatra da će se država morati ponovno zadužiti kako bi riješila trenutačni dug u zdravstvu.

“To će ponovno kratkotrajno riješiti problem. Ali vi morate znati da smo mi možda i 30 milijardi kuna utukli u zdravstvo u zadnjih 20-ak godina raznim sanacijama kada god je bio problem”, kazala je Strenja.

Nikola Dobroslavić, župan Dubrovačko-neretvanske županije, rekao je da stvari u dubrovačkoj Općoj bolnici trenutačno funkcioniraju, ali neće moći još dugo ovako funkcionirati jer dospjeli dugovi iznose oko 170 milijuna kuna, a ukupni su još veći.

