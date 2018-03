Dok je išao prema novinarima, susreo se s ravnateljem bolnice uz kojeg je bila i sestra, a Kujundžić mu je pritom rekao: ‘Lako je tebi kad imaš mladu i lipu glavnu sestru.’

Samo nekoliko dana nakon što je u javnost izašao skandal o neprofesionalnom i vulgarnom ortopedu iz KB-a Dubrava, koji je zatim i dobio otkaz zbog svojeg nedoličnog ponašanja prema pacijentima, seksistički je ispad imao i ministar zdravstva Milan Kujundžić.

NOVA SVJEDOČENJA O ORTOPEDU IZ ZAGREBA: ‘Dok si se š***** s frajerima, nisi se sramila, što sad glumiš!? Ako mi daš p****, ideš prva…’

ORTOPED IZ DUBRAVE KOJI JE ZLOSTAVLJAO PACIJENTE DOBIO OTKAZ! ‘Pokrenut ćemo i postupak protiv njega pred Liječničkom komorom’



Seksistički ministrov ispad pred kamerama

Kujundžić je, naime, posjetio KB Dubrava, gdje se osvrnuo upravo na slučaj ovog ortopeda. Pohvalio je bolnicu zbog primjene sankcija protiv tog liječnika, a samo koju minutu prije te izjave i sam je Kujundžić imao seksistički ispad, i to pred kamerama Nove TV. Dok je išao prema novinarima, susreo se s ravnateljem bolnice uz kojeg je bila i sestra, a Kujundžić mu je pritom rekao: ‘Lako je tebi kad imaš mladu i lipu glavnu sestru.’

NEUGODNA PITANJA O LJIGAVOM ORTOPEDU: Ministar se vješto izmotavao pred novinarima

I bivši ministar poznat po seksizmu: ‘Volimo da su sestre u pripijenom’

Nakon toga se obratio novinarima i rekao da žali zbog slučaja neprofesionalnog i vulgarnog ortopeda i pohvaljuje upravu bolnice koja je ‘provela slučaj do kraja i primijenila primjerene sankcije’. Novinari su ga pitali je li i on, dok je bio ravnatelj te bolnice, štitio ovog liječnika od otkaza, a ministar je odgovorio da to nije točno. Sve je nazvao spinovima i insinuacijama. ‘Liječnike ne smjenjuje ravnatelj, niti im presuđuje. Tada je bila komisija koja je na osnovu dokaznog materijala donosila sankcijske mjere. Ravnatelji i prije i poslije mene su primjenjivali sankcijske mjere sukladno dokaznom materijalu koji su imali’, rekao je Kujundžić za Dnevnik.hr.

Podsjetimo, i bivši ministar zdravstva Siniša Varga poznat je po jednom seksističkom ispadu koji se dogodio 2015. godine, kad je Varga na dodjeli zahvalnica za najliječnika i najsestru rekao ‘Volimo da su sestre u pripijenom’. Kasnije se zbog toga i ispričao, no ipak je sve podiglo javnost na noge pa se tada tražila čak i njegova ostavka, prije svega iz redova HDZ-a.

Tviteraši se sad opravdano pitaju hoće li HDZ-ovci ponovno organizirati izvanredne presice.