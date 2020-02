KUJUNDŽIĆ ZA PROJEKT KOJEG JE ZDUŠNO GURAO SAD TVRDI DA JE ‘PROMAŠEN’: Evo kako se sada ‘vadi’

Godine 2017. Kujundžić je na račun ovog europskog projekta dao suglasnost i punu podršku

Ministar zdravstva Milan Kujundžić lako mijenja mišljenje ako ćemo suditi po onome što sada govori o projektu bolnice Dječje Srebrnjak. Donedavno je bio pun hvale u vezi tog projekta, a danas kaže ovako: “Centar za translacijsku medicinu u maloj bolnici koja je do jučer bila specijalizirana bolnica promašen je projekt”. Inače, Europska komisija je odobrila taj europski projekt.

Kako piše Večernji list, Kujundžić ponavlja da je intervenirao u Europskoj komisiji da preusmjere odobrenih 60 milijuna eura na drugi projekt i da i dalje smatra da se to može učiniti. Valja podsjetiti da je ministar imao drukčije mišljenje prije tri godine. Dakle, 2017. Kujundžić je na račun ovog europskog projekta dao suglasnost i punu podršku.

Kujundžićevo mlako objašnjenje

Stručnom centru za translacijsku medicinu (Centre of competence for translational Medicine – CCTM) Kujundžić je poslao pismo podrške u travnju 2017. te je izrazio uvjerenje da će provedba CCTM-a “značajno doprinijeti kvaliteti i učinkovitosti zdravstvenog sustava” kao i da se projekt u bolnici uklapa u nacionalnu strategiju zdravstvene zaštite djece. Ministar uvjerava za Večernji list da je samo na prvi pogled riječ o dva različita mišljenja.

“Ja sam čovjek koji ne mijenja svoja mišljenja. Činio sam sve na svim tijelima da dokažem ono što sam mislio tada i što mislim sada, da mala bolnica ne može biti translacijski centar jer svuda je u svijetu translacijski centar uz velike bolnice. To sam u više navrata rekao i Nogalu i Ministarstvu regionalnog razvoja: izvrstan projekt, ali bi trebao biti ili uz Rebro ili u Blatu. A onda kad je rečeno da administrativno to ne može biti, imao sam dvije mogućnosti: ili odbaciti projekt vrijedan 60 milijuna eura koji je hrvatska bolnica dobila ili pristati na neusporedivo lošiji model, da centar takvih razmjera bude uz malu bolnicu. Zamislite da ministar zdravstva odbije suglasnost i zaustavlja takvu investiciju, to bi bilo strašno! I zato sam dao ovu formalnu podršku projektu. Birao sam od dva zla manje”, probao je objasniti Kujundžić.

Kujundžić govori da je ta bolnica premala za projekt, a smijenjeni ravnatelj podsjeća: ‘Jedini smo aplicirali’

Na pitanje smatra li da CCTM neće uspjeti u maloj bolnici poput Srebrnjaka, ministar odgovara da to ne može znati, ali “da je šansa za uspjeh milijun je puta manja nego šansa koju bismo imali da je takav projekt uz veliki bolnički centar s 1500 znanstvenika i specijalista umjesto njih 20”. No, dr. Boro Nogalo, smijenjeni ravnatelj Srebrnjaka podsjeća da se ta mala bolnica jedina u Lijepoj našoj jedina javila za najveći znanstveno-istraživački projekt. K tome, napominje da su ih strogi recenzenti izvrsno ocijenili i da bi Hrvatska trebala biti ponosna na smart digitaliziranu bolnicu, baš kakva Srebrnjak treba postati.

“Ovakav stav ministra tumačim kao bahato djelovanje s figom u džepu. Jedno govori, a drugo radi. Zašto se i Blato ne gradi iz europskog novca? Svi bi projekti trebali ići iz europskih fondova. No tada su potpuno transparentni, a tu nitko ne može provući vlastiti interes. Projekt je translacijskog centra takav, iskače iz uobičajenog modusa operandi u Hrvatskoj i nikome ne koristi osim djeci i općem dobru”, kaže dr. Nogalo.

Dakle, ministar je onime što je rekao zapravo priznao da potpisuje dokumente koje smatra formalnošću pa se postavlja pitanje kakva je uopće njegova politička vjerodostojnost. Čini se da je lako zanemariti što je najveći europski pedijatrijski projekt svojim trudom uspjela dobiti mala bolnica dok velikim bolnicama to nije bio prioritet.

