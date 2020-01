KUJUNDŽIĆ SUTRA DAJE OSTAVKU? Kasno sinoć održan je sastanak u Vladi: ‘Treba pokazati odgovornost’

‘Potičem i vas i druge da istraže ne samo one koje su javne osobe, nego i brojne druge u vezi zarada, što su imali, što su dobili u vrijeme komunizma, što privatizacijom, što sada’, izjavio je ministar u petak

N1 je od izvora u Vladi doznao kako je u subotu navečer održan sastanak s ministrom zdravstva Milanom Kujundžićem, posljednjih dana opterećenog aferom vezanom za nekretnine u njegovom vlasništvu i šuplju imovinsku karticu. Doznaje se kako je izvor rekao da u odlukama koje slijede glede ovoga slučaja treba pokazati odgovornost i voditi računa o stabilnosti Vlade i HDZ-a.

Drugi izvori iz stranke kažu kako bi Kujundžić već sutra mogao dati ostavku.

Požalio se na atmosferu linča

Podsjetimo, Kujundžić je sam pozvao novinare da ga istražuju.

“Na određeni način ovo doživljavam kao atmosferu linča, ali kad se uđe u politiku, čovjek treba biti spreman i za takve stvari. Pohvaljujem vas sve novinare koji ćete istražiti mene, pozivam i sva državna tijela da me istraže po svim osnovama. Potičem i vas i druge da istraže ne samo one koje su javne osobe, nego i brojne druge u vezi zarada, što su imali, što su dobili u vrijeme komunizma, što privatizacijom, što sada. Mislim da Hrvatskoj treba istina o svakome – tko što ima, koliko je zarađivao, koliko je platio poreza, prireza i drugih vrsta doprinosa. Odradite sve na meni do zadnjeg detalja, a onda i na svakome drugome, rekao je Kujundžić u Ivanbegovini gdje ima jednu od kuća.