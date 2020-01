KUJUNDŽIĆ SE KOPRCA, OSVANULE NOVE NEKRETNINE: ‘Ma to su neke zgradice… ; ‘Bilo bi dobro da je to moje, ali nije…’

Ministar Kujundžić je nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a objasnio da je 2008. tvrtka njegove supruge gradila nekoliko “zgradica” u Klari, a da je dio čestice pristupna cesta koja je u vlasništvu Grad Zagreba

Ni novi ispravci u imovinskoj kartici nisu razriješili dvojbe o imovini ministra zdravstva Milana Kujundžića, piše u subotu Jutarnji list

Dnevnik piše da je nakon konferencije za novinare ministra Kujundžića i nakon objave posljednje verzije njegove imovinske kartice otkrio još nekretnina na kojima se ministar vodi kao vlasnik a nema ih u kartici.

Apartmane nije spominjao

List piše da nije potpuno jasna situacija s apartmanima na otoku Pagu jer se ministar u zemljišnim knjigama vodi kao vlasnik dvaju apartmana, od 38,99 i 37,69 m2, a u imovinskoj kartici piše da supruga posjeduje jedan od 50 m2. Ministar Kujundžić je rekao da u Novalji posjeduje samo jedan apartman. “Ako je negdje greška u gruntovnici, provjerit ću. U mojoj imovinskoj kartici stoji da od 2002. godine imam apartman u Novalji, a sad ima li nešto u gruntovnici što ne štima, vidjet ću”, rekao je.

Osvanula i oranica u Novom Zagrebu

Na suprugu ministra zdravstva Kujundžića od 2018. godine u zemljišnim knjigama vodi se i oranica od 578 četvornih metara u Novom Zagrebu, koja se također ne spominje ni u jednoj ministrovoj imovinskoj kartici od 2016. do danas. Ministar Kujundžić je nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a objasnio da je 2008. tvrtka njegove supruge gradila nekoliko “zgradica” u Klari, a da je dio čestice pristupna cesta koja je u vlasništvu Grad Zagreba. “Na to što uknjižba u gruntovnicu ide sporo ja ne mogu utjecati. Bilo bi dobro da je to moje, ali nije”, rekao je on.

Ponovio je da na Pagu ima jedan apartman. “Druga dva apartmana nisu moji, bilo bi dobro da jesu ali nisu”, rekao je ministar, a prenosi Jutarnji list u subotu.