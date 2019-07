KUJUNDŽIĆ PUKAO NA NOVINARE, ALI ZATO SE MURGANIĆ I ĆORIĆ DOBRO ZABAVLJAJU: ‘Volite vi mene malo… Jeb**+

‘Volite vi mene malo…’, poručila je danas novinarima na ulazu u Banske dvore, a ministar Ćorić dovršio rečenicu s: ‘Jeb*t’

I dok se nagađa kako će šef HDZ-a i premijer rekonstruirati Vladu danas je na ulasku u Banske dvore bilo veselo dok je ministrica demografije Nada Murganić komentirala odlazak ministara, pri čemu joj se pridružio ministar energetike Tomislav Ćorić.

“Kako god premijer odluči. Pa to sam vam rekla, a najviše ste mene to pitali. Volite vi mene malo…”, odgovorila je s osmijehom ministrica na pitanje bi li voljela otići ili ostati u Vladi. A onda je, na upit novinara što to vole, ministar Čorić dovršio rečenicu i kroz smijeh poručio “Jeb*t.”.

Kujundžić izgubio živce

Uoči sjednice užeg kabineta, ministar zdravstva Milan Kujundžić rekao je da ne strahuje da bi ga premijer Plenković mogao smijeniti. “Ni od čega ne strahujem. Računa li premijer sa mnom, pitajte njega, ja računam s njim. Sve se može promijeniti, nitko nije vječan”, rekao je.

Međutim, Kujundžić je u jednom je trenutku izgubio živce, kada je na pitanje reportera Dnevnika Nove TV Mislava Bage, smatra li se sposobnim obavljati ministarsku dužnost, odgovorio: “Koji ste vi faks završili? Smatram neke novinare loše obrazovanim i skromnoga znanja”, odgovorio je Kujundžić koji je prije toga novinare ispitivao o filozofskim izrekama.