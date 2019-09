KUJUNDŽIĆ PREDSTAVNICIMA SINDIKATA ZDRAVSTVA PONUDIO POVEĆANJE PLAĆA OD 7 POSTO, ONI NEZADOVOLJNI: ‘Očekivali smo više’

Pregovarački odbori Vlade i sindikata u petak će se opet naći u Ministarstvu zdravstva kako bi mogli definitivno potvrditi izmjene Kolektivnog ugovora, kojima će plaće porasti za sedam posto

Na pregovorima u Ministarstvu zdravstva održanim u utorak ministar Milan Kujundžić ponudio je predstavnicima sindikata povećanje plaća za sedam posto, što je već bilo parafirano prilikom potpisivanja Kolektivnog ugovora krajem srpnja, no tada Vlada nije pristala provesti takav dogovor.

“Na neki način dogovor je postignut. Vlada nam je ponudila ono što smo već parafirali, a ministar je rekao da iznad toga ne može ići”, rekao je nakon sastanka novinarima Stjepan Topolnjak, predsjednik Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske.

Sindikati nisu zadovoljni, ali očekuju prihvaćanje dogovora

Taj prijedlog trebao bi se u srijedu naći na Vladinom užem kabinetu, a u četvrtak na sjednici Vlade, tako da zdravstveni sindikati očekuju da tih sedam posto na kraju bude prihvaćeno.

No, i sindikalna tijela trebaju se dogovoriti hoće li prihvatiti toliko povećanje plaća, s obzirom da su sindikalcima u međuvremenu apetiti porasli pa su tražili povećanje od 10 i više posto.

“Ne mogu reći da smo zadovoljni, očekivali smo sada više, s obzirom da je Vlada od 1. kolovoza uštedjela neke novce. Ali zato inzistiramo da tih sedam posto ide od 1. rujna, a ne, kao što je bilo prije rečeno, tri posto od 1. kolovoza, a četiri posto od 1. listopada”, kaže Topolnjak.

I čelnica Sindikata medicinskih sestara i tehničara Anica Pršnjak smatra da njezino članstvo neće biti zadovoljno. “Ovo je kompromis kompromisa, ljudi nisu zadovoljni, očekivali su i tražili 20 posto”, rekla je dodavši da slijede pregovori za osnovicu i temeljni kolektivni ugovor “tako da to sve ostaje otvoreno”.

Nije, kaže, sigurna da će dogovoreno povećanje zadržati zdravstvene radnike u Hrvatskoj, no, “možda će to za ljude biti tračak nade da se mičemo s mrtve točke, da nas ne ‘prešišaju’ Bugarska i Rumunjska, zemlje za koje smo smatrali da smo napredniji od njih”.

Ako Vlada ipak ne prihvati taj prijedlog, Topolnjak kaže da sindikati nemaju druge solucije nego ići u štrajk.

Ministar zdravstva Milan Kujundžić rekao je novinarima da su “načelno na tragu onoga što je dogovoreno u sedmom mjesecu” te je izrazio uvjerenje da će se “nekako naći i razumijevanje i sredstva”.

Sedam posto za proračun znači 400 milijuna kuna godišnje

Sedampostotno povećanje plaća za proračun iznosi otprilike oko 400 milijuna kuna godišnje, a hoće li se to naći na Vladi u četvrtak ili idućeg tjedna, to sa sigurnošću ne može reći.

“Tih sedam posto je raspodijeljeno prema odgovornosti i složenosti posla, izloženosti riziku, infekciji i zračenju i ne uklapa se u sindikalne sheme uravnilovke koje se viđaju u drugim djelatnostima”, kazao je.

Ocijenio je da zdravstveni sustav ni u kojem slučaju nije u kolapsu već je stabilan i kvalitetan sustav, opterećen tegobama koje imaju i druge zemlje, a na kojima svi zajedno trebaju raditi.

Vezano za zahtjev Hrvatskog liječničkog sindikata za sklapanjem posebnog strukovnog kolektivnog ugovora, Kujundžić kaže da se radi o specifičnom problemu za koji ima nekoliko modela, a jedno od mogućih rješenja su i izmjene Zakona o plaćama.

“Na određeni način preuzimam na sebe dio grijeha što to nismo dosad uspjeli riješiti”, rekao je ministar zdravstva.

Hrvatski liječnički sindikat izrazio je u utorak nezadovoljstvo pregovorima i ponudom ministra Milana Kujundžića predstavnicima sindikata zdravstva o povećanju plaća za sedam posto, ustvrdivši da to nisu bili pregovori u dobroj vjeri, niti je riješeno pitanje prekovremenih sati.

“Ne mogu reći da sam zadovoljna jer za vrijeme pregovaranja nije riješen status liječnika u vezi prava na pregovaranje u sklopu granskog kolektivnog ugovora”, rekla je Hini Renata Čulinović Čaić, predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata, koji zbog neispunjavanja odredbe o reprezentativnosti nije sudjelovao u pregovorima, već im neformalno jedno vrijeme prisustvovao.

Nije joj, kaže, jasno zbog čega se taj isti tekst nije mogao potpisati još 31. srpnja te je ocijenila da pregovori nisu vođeni u dobroj vjeri “jer da jesu, to bi već tad bilo potpisano”.

Nije riješena definicija prekovremenih

Osobito je, ističe, razočarana što definicija prekovremenih sati nije riješena niti u novom kolektivnom ugovoru, unatoč tome što je na tome bilo inzistirano u pregovorima – pod istim uvjetima i na isti način kao što je to napisano u Kolektivnom ugovoru za državne službenike.

“Ostalo je tako kako je i bilo, bez ikakvih promjena, što znači da gorući problem liječnika još uvijek nije riješen i ne želi se riješiti niti ovim kolektivnim ugovorom. Definitivno sam razočarana, a ovi dodaci koji su dogovoreni nisu niti izbliza dovoljni da zaustave odlazak liječnika i prekinu njihovo nezadovoljstvo uvjetima rada i načinom ophođenja Vlade prema liječnicima”, ustvrdila je Čulinović Čaić.

Kazala je i da su očekivali da Vlada uredbom do 15. rujna riješi pitanje reprezentativnosti sindikata, što još uvijek može prije nego počne zasjedati Sabor, međutim nema nikakvih naznaka da će se to dogoditi.

“Mogli su to i prije riješiti, no očigledno ih to ne zanima. U tom slučaju će Liječnički sindikat pokrenuti akcije zajedno s preostale dvije krovne liječničke udruge – komorom i zborom. Danas imamo sastanak na kojem ćemo dogovoriti strategiju i planove koje ćemo zajednički dalje poduzimati”, najavila je Čulinović Čaić.