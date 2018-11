KUJUNDŽIĆ OTKRIO DA ĆE SE DUG U ZDRAVSTVU POVEĆATI: ‘Taj će se minus jednom trebati riješiti’

‘U dnevnom političkom prepucavanju spominje se osam milijardi, to je naslijeđeni dug koji je ova Vlada naslijedila od SDP-a’, uvjerava ministar zdravstva

Ministar zdravstva Milan Kujundžić gostovao je jutros u emisiji N1 televizije Novi dan. Ministar je odgovarao na pitanja vezana uz svotu koju je zdravstvo dobilo prema proračunu za 2019., odlascima medicinskog osoblja u inozemstvo te manjku zaposlenih u sustavu zdravstva.

Ministar kaže kako činjenicu da će zdravstvo dobiti milijardu kuna više treba gledati dvoznačno.

“S jedne strane to je velika svota za zemlju koja ima BDP kakav ima, veliki je pomak i pokazatelj osjetljivosti Vlade. S druge strane, to je malo u odnosu na potrebe. Ako gledamo da zdravstvo u svijetu godišnje poskupi od pet do deset posto i da toliko države povećavaju sredstva, to bi u našem slučaju bilo milijardu i pol ako želimo pratiti sve novosti i zadržati liječnike i sestre”, kaže Kujundžič i poručuje da treba biti zadovoljan, ali nikako reći da je dosta.

Otkrio je Kujundžić da će se minus u zdravstvu ove godine povećati.

Veledrogerije očekuju novac natrag

“U dnevnom političkom prepucavanju spominje se osam milijardi, to je naslijeđeni dug koji je ova Vlada naslijedila od SDP-a. 2017. smo završili tako da nismo povećali deficit. Ovu godinu ćemo vjerojatno nešto ga povećati, vidjet ćemo do kraja godine. Nastojimo s jedne strane potrošiti koliko je moguće manje, a pritom pratiti sve što se događa u svijetu. Hrvatska medicina ni u jednom segmentu ne zaostaje za svjetskom, a to nažalost košta”, poručuje Kujundžić.

Ipak, upozorava da će naslijeđeni dug jednom trebati riješiti. “Veledrogerije koje su to dale, novac očekuju natrag”, ističe ministar.

Upitan nedostaje li u sustavu zdravsta čak 12.000 ljudi, Kujundžić odgovara da su brojke uvijek relativna stvar. “Ako gledamo broj ljudi koji sada radi u zdravstvu pa to uspoređujemo s prije pet, deset, petnaest godina, onda sada radi veći broj liječnika i sestara. Po toj analogiji nije manjak jer se u međuvremenu, nažalost, broj Hrvata smanjio”, kaže Kujundžić.

Nije tajna u broju, smatra ministar, već u onima koji znaju i koji rade, a takve treba sačuvati. “Takve trebamo nagraditi, njih treba platiti. Novi zakon je na tom tragu, da omogućuje da će se takvi moći nagraditi, zadržati u Hrvatskoj”, optimističan je Kujundžić.