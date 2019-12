KUJUNDŽIĆ ODRŽAO SASTANAK SA LIJEČNIČKIM SINDIKATOM: ‘Novac koji smo zaradili i odradili, liječnicima mora biti isplaćen’

Predsjednik Hrvatske liječničke komore o odluci Vrhovnog suda: ‘Ova odluka pokazuje ono što smo tvrdili otpočetka, da rad liječnika treba propisati zakonom. Očekujemo da ministar Kujundžić i ministar Aladrović ponude rješenja kako Vlada misli regulirati rad liječnika’

Ministar zdravstva Milan Kujundžić najavio je da će s Hrvatskim liječničkim sindikatom (HLS) pokušati definirati načine kako riješiti problem uvećanja plaća i naknade za prekovremeni rad liječnika nakon što je Vrhovni sud odlučio da imaju pravo na to. Danas je u Ministarstvu zdravstva održan sastanak vezano uz tu temu, pa je uoči sastanka predsjednik Hrvatske liječničke komore Krešimir Luetić za N1 objasnio zahtjeve liječnika te komentirao odluku Vrhovnog suda.

“Ova odluka pokazuje ono što smo tvrdili otpočetka, da rad liječnika treba propisati zakonom. Očekujemo da ministar Kujundžić i ministar Aladrović ponude rješenja kako Vlada misli regulirati rad liječnika u Republici Hrvatskoj, je li to kroz poseban zakon ili kroz strukovni ugovor, ali čekamo da vidimo što Vlada kaže”, rekao je Luetić.

Koji su problemi?

“Dva su odvojena problema, problem što se prekovremeni sati vuku godinama, procjene se kreću do milijardu kuna zarađenog novca, unatrag pet i pol, šest godina. Vrhovni sud je rekao da se taj novac koji je zarađen treba vratiti liječnicima. Naše procjene su da je to do milijardu kuna”, rekao je Luetić te dodao da prekovremeni rad nije jedini problem rada liječnika. “Tu treba akcijski plan kako zanavljati kadar u zdravstvu i da se prekovremeni rad legalizira. Liječnici imaju i preko 1000 sati prekovremenih godišnje, to treba regulirati”, rekao je Luetić.

Ukupni dug prema liječnicima zbog krivo obračunatih prekovremenih procijenjen je na oko 1,5 milijardi kuna. Odluku Vrhovnog suda već su pozdravili Hrvatska liječnička komora (HLK) i HLS.

Novac mora biti isplaćen

Nakon sastanka u Ministarstvu zdravlja predsjednica Sindikata liječnika Renata Čulinović Čaić rekla je kako se Kujundžić kao predstavnik Vlade mora izjasniti što je Vladi prihvatljivo vezano za prijedloge koje su dale liječničke asocijacije, dakle strukovni kolektivni ugovor i Zakon o plaćama. “Protuprijedlog Vlade bio je da je njima prihvatljiviji Zakon o plaćama i radnom vremenu liječnika. Potez je sad opet na užem kabinetu Vlade, koja mora dati zeleno svjetlo da se krene u izradu tog zakona.”

Na pitanje što napraviti s problemom isplata nagomilanih prekovremenih sati, kaže kako to nije bila glavna tema sastanka, ali ministar Kujundžić ju je stavio na dnevni red. “O tome detalje ne možemo iznositi, budući da je izdano samo priopćenje Vrhovnog suda, ne definitivna odluka. Kad stigne definitivna odluka, kroz desetak dana, moći ćemo razgovarati konkretno. Jedna stvar mora biti svima jasna. Riječ je o novcu koji smo zaradili i odradili i koji liječnicima mora biti isplaćen”, rekla je.