KUJUNDŽIĆ OBRNUO PILU NAOPAKO: ‘Jedva čekam saborsku raspravu o mom opozivu. Mostovci su moji PR-ovci!’

Kujundžić tvrdi da ‘jedva čeka’ saborsku raspravu o zahtjevu za njegovim opozivom koji su zatražili Mostovci

Ministar zdravstva Milan Kujundžić rekao je danas kako se ne boji još jedne saborske rasprave o zahtjevu za njegovim opozivom, one koju traže iz Mosta, poručivši kako to “jedva čeka”. “Jedva čekam”, rekao je Kujundžić novinarima prije sastanka u Vladi, upitan boji li se još jedne saborske rasprave o njegovu opozivu, što su upućivanjem zahtjeva u saborsku proceduru zatražili iz ‘mostovci’ koje je nazvao svojim “PR-ovcima”.

Najavio je i da će, kada dođe do saborske rasprave, održati predavanje što je sadašnja Vlada napravila za zdravstvo, posebice u dolini Neretve. “Čekam ja njih, oni su pravi demokrati”, poručio je Kujundžić.

Slučaj tvrtke Arbiana iz Pleternice

Ministra gospodarstva Darka Horvata novinari su pitali kako tumači da je tvrtka Arbiana iz Pleternice bespovratna novčana sredstva koja je dobila kroz projekt Slavonija, Baranja i Srijem utrošila na rekonstrukciju Arbiana Heritage na Rabu. Ministar je odgovorio kako taj projekt s hotelom iz 2016. nema nikakve veze s projektom Slavonija, koji je startao s bivšom ministricom regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijelom Žalac.

Ustvrdio je i da je poduzetnik Josip Galić konkurirao na natječaj te ispunio sve uvjete i dobio novac za rekonstrukciju hotela, za što su sredstva bila i namijenjena. “Sada taj hotel ide prema dobivanju četiri

i pete zvjezdice”, kazao je Horvat.

Neće se miješati u politiku HNS-a

Na pitanje hoće li HNS ostati u Vladi do kraja mandata, jer se oni među sobom ne slažu, Horvat je odgovorio kako to da se u HNS-u ne slažu vide i novinari “i mi u Vladi”, ali i dodao kako se ni HDZ niti Vlada neće miješati u HNS-ovu politiku. “Jedna nekorektnost jednog člana HNS-a, koji u ovom trenutku sebi uzima puno više prava i ovlasti, a i vi (novinari) mu dajete puno više prostora nego on to zaslužuje, ima retoriku s kojom se mi ne slažemo. Ali, političari unutar HNS-a su pragmatični i oni će ostati uz ovu Vladu do kraja, u to sam siguran”, poručio je Horvat.

Novu ministricu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Vesnu Bedeković novinari su pitali je li podbacila Vladina mjera vezana uz doplatak za djecu, na što im je odgovorila da su projekcije rađene na temelju pokazatelja iz 2016., a u zadnje tri godine plaće građana su, tvrdi, zahvaljujući Vladinim mjerama porasle za oko 10 posto. Također, dodala je, Zakon o porezu na dohodak omogućio je veća primanja građanima, pa sada rade analize kako bi se korigirao dohodovni cenzus vezan uz doplatak za djecu.