KUJUNDŽIĆ O SMRTI DJEČAKA U METKOVIĆU: ‘Ostaje visjeti u zraku je li se moglo više. Prema onome što sam doznao trebalo je ranije intervenirati’

Ministar je gostujući u nedjeljom u 2 izjavio da s novim zakonom pripremaju promjene u sustavu hitne službe koje bi trebale spriječiti propuste

Ministar zdravstva Milan Kujundžić komentirao je u HRT-ovoj emisiji “Nedjeljom u dva” smrt devetogodišnjeg dječaka u Metkoviću koji je bio poslan doma, poskupljenje cigareta, promjenu zakona za umjetnu oplodnju i pobačaja, piše HRT.

Ostaje duboka bol

“Strašno je izgubiti dijete bilo kada, a posebno dijete koje je do prije 10-ak dana bilo zdravo i gdje ostaje u zraku je li se moglo više i je li propušten trenutak kada se moglo to prepoznati. Obavio sam brojne razgovore na tu temu. No treba službeno vidjeti gdje i kada se moglo prepoznati da je došlo do pogoršanja i je li se dijete trebalo uputiti u bolnicu”, rekao je Kujundžić i oddao kako ne može prejudicirati.

“Uistinu ostaje duboka bol i upućujem iskrenu sućut obitelji”, izjavio je ministar

Nemoguće je da je nemoguće to tamo napraviti

Na pitanje voditelja Aleksandra Stanovića kako u Metkoviću nije moguće napraviti test ima li dijete u krvi i nosnom brisu bakteriju ili nema, što je moguće u Samoboru Kujundžić tvrdi da “je nemoguće da je to tamo nemoguće napraviti, da je tako loše organiziran dom zdravlja”

“Ovdje se ne radi o nekoj pretrazi, već o tome gdje se moglo, pretpostavljam, prepoznati da dolazi do izrazitog pogoršanja stanja djeteta i kada treba raditi pretrage. Ako se nisu mogle učiniti u Metkoviću, mogle su se na sat vremena udaljenom Splitu ili Dubrovniku. Prema onomu što sam doznao čini mi se, da se u svakom slučaju trebalo ranije intervenirati”, smatra Milan Kujundžić.

‘U ovome slučaju je stvar osobne odgovornosti’

Na pitanje hoće li snositi odgovornost ako se pokaže da je sustav zakazao, Kujundžić je rekao: “U svakom slučaju, ako bi se vidjelo da je sustav zakazao, onda je to odogovornost mene koji sam na vrhu tog sustava i drugih koji su ispod. Ne želim braniti sustav. On ima slabosti koje popravljamo. No u ovome slučaju je stvar osobne odgovornosti. S druge strane, u Metkoviću u subotu prije podne imaju dežursto u laboratoriju”, istaknuo je.

“Mi smo i bez tih tužnih slučajeva u Zaprešiću i u Metkoviću reagirali na način da smo novim zakonom pripremili promjene u sustavu hitne službe, zapravo idemo u integraciju županijske i državne hitne službe sa domovima zdravlja i bolnicom gdje se onda sigurno podiže kvaliteta i sigurnost i smanjuje rizik za propuste. Premda propusti koji se događaju na razini osobne pogreške, što se ovdje sluti, u ovome, ali ne želim prejudicirati, su nešto drugo, to nema veze sa sustavom”, smatra ministar.

‘Nisam lažni branitelj’

Stanković je spomenio slučaj u kojem je Kujundžić tužio Andriju Hebranga koji ga je optužio da je ovaj do navodne brojke dana koje je proveo u ratu došao na prevaru. Sud je prvostupanjski utvrdio kako to nije prevara.

Kujundžić je kazao kako je Hebranga tužio zbog toga što je rekao da je 91. i 92 proveo u Njemačkoj, a ovdje dolazio braniti doktorat. Rekao je kako se kao dragovoljac javio 91. i kako nikada od toga nije imao korist i kako je neugodno iznenađen presudom.

“Koliki vam je ratni put, 283 dana” pitao je Stanković. “Ne znam točno”. rekao je Kujundžić.

“U javnosti se stvara dojam da ste vi lažni branitelj”, ustvrdio je Stanković.

“Ja lažni branitelj nisam. Javio sam se u dragovoljce i odradio brojne stvari. Nikada se nisam time hvalio. Dok su mnogi pjevali „Druže Tito mi ti se kunemo, ja sam znao što je Hrvatska, što je neovisna Hrvatska i kako je treba stvarati”, rekao je Kujundžić.

Indikacije ne postavlja ministar

U emisiji su komentirali i prosvjed potpore 4-godišnjoj Nori Rogošić, koja boluje od spinalne mišićne atrofije i koja još uvijek nije dobila lijek koji bi joj mogao pomoći. Ministar Kujundžić rekao je da je upoznat sa slučajem.

“Svi bismo željeli dati djeci najviše što se može u određenom trenutku, ali indikacije ne postavlja ministar, već tijela na razini komisija HZZO-a, na razini centara u kojima se takva djeca liječe i algoritama u svjetskoj medicini” rekao je i dodao: “Do prije nekoliko mjeseci nigdje nije davana Spinraza djeci na respiratoru, ali onda su neke države počele”.

Kujundžić se osvrnuo i na strove dijabetičara da će ubuduće morati snositi dio cijene inzulina.

“Isti je treman inzulina i bilo kojeg drugog lijeka u Hrvatskoj”, izjavio je i objasnio kako “ne postoji mogućnost da bolesnik ne dobije besplatno lijek, kao neki drugi koji se naplaćuje”.

Najvažniji znanstveni projekt

“U proračunu za 2019. godinu za izgradnju dječje bolnice osigurano je 10 milijuna kuna, ali taj se iznos može povećavati”, rekao je Kujundžić. “Dječja bolnica u Blatu je najvažniji zdravstveni projekt”, dodao je te spomenuo izgradnju i Nacionalne sveučilišne bolnice.

Ministar je komentirajući apel roditelja djece s autizmom, kojim traže sustavnu brigu za djecu s autizmome rekao da je autizam kompleksan problem koji je u uzlaznoj putanji i radi toga pomažu i razvijaju centre diljem Hrvatske.

“To ne znači da ne treba veći broj ne samo logopeda, već i psihologa, fizijatara, asistenata i to rješavamo u granicama mogućega i to dinamikom koju možemo razvijati”, rekao je.

Povećanje broja postupaka umjetne oplodnje

Kujundžić je komentirao i zakon o medicinski pomognutoj oplodnji i uništavanju zametaka kojih je 15 000 u hrvatskim bolnicama, ustvrdivši kako je bitan novi zakon i na njemu će ustrajati.

“To treba nastaviti jer Hrvatska ima mali natalitet”, rekao je i dodao je da će ministarstvo predložiti da se broj postupaka koji plaća HZZO poveća s 4 i 6 na 10.

A na pitanje što sa zamecima kojih je u hrvatskim bolnicama 15 000, Kujundžić je rekao da to nije stvar pojedinca.

“Stvar je svijesti, širine, dubine, intelektualne, duhovne, socijalne i postići u tome smislu maksimalni konsenzus”, smatra ministar.

Zakon o pobačaju

“Život po meni počinje začećem i novi Zakon o pobačaju nije presudan. Ni jedan zakon neće riješiti problem. Imamo radnu skupinu vrlo kvalitetnih ljudi koji se bave tom problematikom – oni proučavaju i zakone i rezultate što su dali ti zakoni u zemljama EU-a, a i diljem svijeta od krajnje rigoroznih sa zabranama, do krajnje liberalnih. Da je to lagan i jednostavan odgovor, bio bi postignut u godinama iza nas. Tražit ćemo od Ustavnog suda produženje roka”, kazao je Kujundžić.

“Ja osobno sam protiv abortusa, međutim, zabrana nije riješila nigdje problem i zato zakon koji bi donio zabranu ništa ne bi riješio. Zakon sam po sebi neće riješiti, ali će doprinijeti da imamo što manje abortusa, da što manje majki se odlučuju na abortus, da imaju sigurnost”, naglasio je i dodao je da će to ući u javnu raspravu u mjesecima koji su pred nama.

Ako se dogodi propust, neka prijave

Ministar zdravstva pojasnio je svoju izjavu kako nije nije čuo da se kiretaža radi na živo, te da to ne znači da se negdje nije dogodilo.

“Uistinu, hrvatski zdravstveni sustav predviđa i algoritme u hrvatskoj ginekologiji da se pacijenticama, ako nema kontraindikacije, daje sustavna ili lokalna anestezija. Ne mogu znati pojedinačno svako pismo, a algoritmi su ti da pacijentica treba dobiti ili lokalnu ili sustavnu anesteziju, a to odlučuje liječnik u dogovoru s pacijenticom, i ovisno o statusu hitnosti pacijentice . Gdje god da se dogodio propust, neka prijave pa ćemo to sankcionirati”, dodao je.