KUJUNDŽIĆ O PLAĆAMA LIJEČNIKA I SESTARA: ‘Nitko se nije bunio protiv povećanja plaća u zdravstvu, vjerujem u skoro rješenje’

Ministar zdravstva Milan Kujundžić u četvrtak je poručio da Vlada mora pronaći rješenje kako pomoći liječnicima i medicinskim sestrama ako ih želi zadržati u Hrvatskoj, te da prema njima mora biti senzitivna.

“Kao resorni ministar uistinu držim da su opravdani i neophodni zahtjevi sindikata za povećanjem plaća sestrama i liječnicima s obzirom na složenost posla, stres, odgovornost, s jedne strane. S obzirom na potrebe europskog tržišta, mislim da Vlada mora iznaći rješenje kako pomoći sestrama i liječnicima”, izjavio je Kujundžić novinarima uoči sjednice Vlade.

“Ljudi moraju biti plaćeni ako ih hoćemo zadržati u Hrvatskoj, a Vlada mora imati senzitivnost što znače liječnici i sestre”, dodao je ministar.

‘Vjerujem da će u iduća tri mjeseca to biti riješeno’

Novinari su ga pitali osjeća li se odgovornim jer pregovori o povećanju plaća u zdravstvu nisu završeni, već je dogovoreno produljenje kolektivnog ugovora do 31. listopada, a o zahtjevima za povećanje plaća za 72 tisuće radnika u sustavu nastavit će se pregovarati 20. kolovoza.

“Uvijek se moraš kao ministar osjećati odgovornim ako nešto nije išlo na određeni način, ali vjerujem da će to biti u naredna tri mjeseca riješeno”, istaknuo je Kujundžić i dodao kako se nitko od ministara nije bunio na potrebu povećanja plaća u zdravstvu, već su samo izražavali potrebu da će plaće povećaju i u njihovim resorima.

Na novinarsko pitanje o tome tko se onda predomislio pa dogovor o povećanju plaća za djelatnike u zdravstvu ipak nije postignut, Kujundžić je odgovorio da se nitko nije predomislio.

“U pregovorima sudjeluju tri ministarstva, zdravstva, financija i rada. Sve sam više puta pitao imaju li zadrške, svi su rekli da je dobro. Više puta sam izvijestio premijera o tome kako se stvari odvijaju. Sindikati su u startu tražili dvije milijarde na godišnjoj razini, a bili su maksimalno korektni i skromni te smo negdje našli broj od 400 milijuna na godišnjoj razini”, kazao je ministar.

Divjak: Nema razloga da plaće u prosvjeti ne rastu

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak izjavila je u četvrtak uoči sjednice Vlade da nema razloga da plaće u prosvjeti ne rastu te je potvrdila da je sve spremno za frontalnu primjenu “Škole za život” na jesen. Nakon što jučer sindikati u zdravstvu nisu uspjeli dogovoriti povećanje plaća prilikom isteka kolektivnog ugovora u tom sektoru, ministrica Divjak kazala je kako bi se plaće u javnom sektoru morale staviti u odnos i usporediti.

“Plaće se dobiju kao umnožak koeficijenta i osnovice, ako raste samo osnovica, a netko zaostaje u koeficijentu, u tom slučaju jaz postaje sve veći”, izjavila je.

Istaknula je važnost rasta koeficijenta uz rast osnovice plaće, jer učitelji i profesori imaju nizak koeficijent.

“To je razlog za traženje korekcije koeficijenata vezano uz složenost posla. Mislim da nema razloga da plaće ne rastu u prosvjeti, moramo shvatiti da je ulaganje u obrazovanje, ulaganje u budućnost”, rekla je ministrica.

Uoči posljednje sjednice Vlade uoči ljetnog odmora, ministrica Divjak je potvrdila da je sve spremno za frontalnu provedbu “Škole za život” na jesen.

“Radimo sve da uđemo čim bolje i spremnije u novu školsku godinu koja je jako značajna za sve nas. Pripreme će se nastaviti prije početka školske godine, a sada radimo koliko je to u našoj moći”, izjavila je.

Do kraja tjedna poziv sindikatima i poslodavcima

Ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović najavio je u četvrtak kako će do kraja ovoga tjedna i sindikatima i poslodavcima uputiti poziv za razgovore, istaknuvši da je socijalni dijalog nešto na čemu će inzistirati.

“Do kraja ovog tjedna ćemo uputiti službeni poziv za razgovor i sindikatima i poslodavcima, dakle svima onima koje dugoročno vidimo u Gospodarsko-socijalnom vijeću. Socijalni dijalog nešto je na čemu ću inzistirati, što ćemo tražiti, što očekujemo od sindikata, što očekujemo od poslodavaca i naravno očekujemo pozitivan rasplet”, rekao je Aladrović novinarima prije sjednice Vlade.

Upitan je li po njemu realno da će do takvih razgovora uskoro doći, odgovorio je kako vjeruje da je to realno, ali i nužno potrebno. Dodao je kako je i proteklih dana bilo razgovora sa sindikatima o kolektivnim ugovorima. “Svakako su to otvorene teme koje moraju biti na stolu, o kojima moramo razgovarati i iz tog aspekta sigurno očekujem da će se sindikati odazvati”, poručio je ministar.

Napomenuo je kako su jučer sa sindikatima u zdravstvu, za koje je rekao da ne prijete štrajkom “već upozoravaju da je istekao kolektivni ugovor”, dogovorena tri mjeseca ‘time outa’ u pregovorima o povećanju plaća, kako bi se vidjele mogućnosti kojima raspolaže Vlada i definitivna očekivanja sindikata te potom našao kompromis koji će zadovoljiti sve strane. Aladrović je izrazio uvjerenje kako postoji mogućnost da će se naći takav kompromis.

