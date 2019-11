KUJUNDŽIĆ NAJAVIO SASTANAK S LIJEČNIČKIM SINDIKATOM: Razgovarat će o problemu prekovremenog rada

Kujundžić je najavio sastanak s Hrvatskim liječničkim sindikatom zbog prekovremenog rada

Ministar zdravstva Milan Kujundžić najavio je danas sastanak s predstavnicima Hrvatskog liječničkog sindikata, koji traži donošenje zakona o plaćama liječnika ili strukovni kolektivni ugovor, inače od 1. prosinca pokreće akciju prikupljanja potpisa liječnika koji se protive prekovremenom radu. “Sutra sam s Liječničkim sindikatom u Šubićevoj ulici, u zgradi Zbora liječnika, pa ćemo razgovarati”, izjavio je Kujundžić uoči sjednice Vlade upitan za eventualni kolaps sustava ako velik broj liječnika povuče suglasnost za prekovremeni rad dulji od 48 sati tjedno.

U slučaju da većina liječnika povuče suglasnost na prekovremeni rad, zdravstveni sustav suočio bi se s ozbiljnim problemima, jer on sada ponajviše funkcionira zbog tri milijuna liječničkih prekovremenih sati godišnje, tvrde sindikat i Hrvatska liječnička komora.

Borba za zakonit rad

Akciju povlačenja suglasnosti u sindikatu najavljuju kao novi korak u borbi za zakonit rad liječnika i odgovor na više od 70 dana Vladine šutnje na zahtjeve za donošenjem zakona o plaćama liječnika ili strukovnog kolektivnog ugovora. “To rade pojedinci, moramo odijeliti liječnike od pojedinaca u udrugama pa ćemo vidjeti. Treba razgovarati”, rekao je Kujundžić uvjeren da sindikalne prijetnje neće poprimiti šire razmjere i da se neće ponoviti scenarij sa štrajkom u obrazovanju.

Liječnički sindikat je nezadovoljan i ignoriranjem premijera od kojega su prijem tražili prije više od 70 dana, no do danas nisu dobili odgovor. “Primit će ih premijer sigurno, rekao mi je to više puta. Ne znam točno kada, mislim da je bilo spomena i ovaj tjedan”, rekao je novinarima Kujundžić.

