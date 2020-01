KUJUNDŽIĆ NA VRUĆOJ STOLICI: ‘Spreman sam stati pred bilo koga, pred narod i pred Boga’; Otkrio i kad će prijatelju vratiti 300.000 kn

Kuću u Markuševcu Kujundžić je kupio od bivše tvrtke supruge za 100.000 eura. PBZ je tu nekretninu procijenio na više od dva milijuna kuna

Ministar zdravstva Milan Kujundžić gostovao je u emisiji RTL Direkt gdje je pokušao objasniti sumnjive kupnje nekretnina i nelogičnosti u imovinskoj kartici.

Dokument je to s kojim je dosta HDZ-ovih ministara imalo problema što se tiče ispunjavanja. Nakon Lovre Kuščevića, Tomislava Tolušića, Gorana Marića i Andrije Mikulića, sad je u problemima ministar zdravstva.

Otkud novac?

Portal Telegram prvo je doznao da je ministar nedavno kupio kuću vrijednu milijun i pol kuna, iako u njegovoj imovinskoj kartici, što se novca tiče, nema potpunog pokrića. Ministar je tada kazao kako je posudio 300.000 kuna od prijatelja, no to nije prijavio u imovinskoj kartici.

No to nije jedini problem – ministar je za kuću u Markuševcu prijavio da vrijedi 900.000 kuna, dok su je vještaci procijenili na dva milijuna kuna. Da stvar za ministra bude još nezgodnija, danas je otkriveno i da su supružnici Kujundžić tu kuću kupili sami od sebe – točnije, od tvrtke u vlasništvu supruge Tatjane, i to netom prije likvidacije.

Kako to sve objašnjava ministar?

“Prijavio sam novu imovinsku karticu, u njoj je sve što i prije, ništa se nije promijenilo, iste kuće na istom mjestu, iste veličine. A formalni propust jer sam sam ispunjavao karticu i potkrale su mi se dvije, tri pogreške i za to se ispričavam. U sadržajnom smislu je sve isto”, rekao je Kujundžić.

U emisiji je odgovorio od koga je posudio 300.000 kuna te kada misli vratiti taj dug. “Prije je bilo navedeno da je riječ o posudbi prijatelja, a sada sam naveo i ime prijatelja. Riječ o starom prijatelju još iz studentskih dana, a dogovorili smo se da ću dug vratiti čim se proda kuća u Markuševcu ili apartman u Novalji”.

Kaže da je procjena kuće relativna kategorija

Kuću u Markuševcu Kujundžić je kupio od bivše suprugine tvrtke za 100.000 eura. PBZ je tu nekretninu procijenio na više od dva milijuna kuna.

“Procjena kuće je relativna kategorija i ona je 2010. vrijedila manje od 100.000 eura, tada se ništa nije moglo prodati. Ženina firma je uredno poslovala, sve smo obveze poplaćali, a tvrtka je zatvorena 2014. ne ostajući nikome dužna. U međuvremenu su rasle cijene. I oni koji sada mašu… Tko dovede kupca za 300.000 ja ću mu dati 50.000 eura nagrade”, kazao je ministar dodajući da on procjenu nije ni vidio jer je kredit uzimala žena.

‘Neka provjere i one koji pišu o meni’

Pred kamerama je pozvao da se provjere svi, pa i oni koji sada pišu o njemu. “Kuća nije prodana ispod cijene i porez je uredno plaćen, sve je moralno i etički i zato pozivam da se provjeri sve. I mene i druge, koliko tko zarađuje i što ima. Moja žena i ja od 2010. smo zajedno zaradili oko pet milijuna kuna i otprilike isto toliko dali državi putem poreza i drugih obveza. Sve je uredno s naše strane. Pozivam i druge da se provjeri, pa i vlasnika Telegrama, kome je ostao dužan i onda ćemo biti uređena država”, rekao je Kujundžić.

‘Spreman sam stati gdje treba’

Ministar i dalje tvrdi da je kuća onog trenutka objektivno vrijedila i manje. “Nikome tada nisi mogao prodati. Sad su mi rekli da u karticu stavim 200.000 eura, a ako dođe ponuda za 180.000 da budem sretan i prodam. Sve je u skladu s propisima i zakonima i za sve sam spreman stati pred bilo koje tijelo, pred narod i pred Boga”, rekao je Kujundžić i dodao da mu je premijer u razgovoru rekao da je i “drugima sve objasnio kao što je njemu”.