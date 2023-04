I dalje traju prijepori oko cjelodnevne škole. Iako imaju uvjete, za cjelodnevnu školu u mjestu Pušća kraj Zagreba prijavu još nisu poslali, javlja RTL.

"Mi smo anketu među učiteljima i roditeljima napravili na samom početku. I nismo dobili potporu ni učitelja ni roditelja. Prijave još traju, o svim čimbenicima pregovaramo i imamo još sedam dana za odluku", kaže Arsen Šarunić, ravnatelj OŠ Pušća.

Rok za prijavu produljen je i traje do idućeg petka. Traži se 50 škola, a do sada ih se javilo 35.

"Imamo najava za još škola, one sada prolaze neke administrativno tehničke formalnosti. 50 škola je naš broj, iako taj broj nije naredba može ih biti 60, 70, ali i 30. Važno je da istestirati model", kaže ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.

Program je promijenjen

Nakon brojnih kritika program cjelodnevne škole je promijenjen. Nastava, ručak, učenje i pisanje zadaća za učenike će trajati do 14 sati. Nakon toga, za one koji to žele, slijede izvannastavne i izvanškolske aktivnosti. Obvezni sati u školi smanjeni su i za učenike i za učitelje, a povećani su dodaci na plaće.

Mnogi učitelji i nastavnici su nezadovoljni, a bez njihove potpore škola prijavu ne može poslati.

"To je jednostavno neizdrživo. Nema tog čovjeka koji može toliko dugo biti na nastavi sa sto posto efikasnosti, to je psihički neodrživo. Ujutro je učiteljica na nastavi, a popodne učiteljica u boravku. Ja ne znam zašto se sada u to zadire", kaže učiteljica Marija Veronkica Cvjetković.

Ministar ponavlja da otkaza neće biti, a četiri godine koliko traje eksperimentalna provedba, program cjelodnevne škole će se mijenjati.