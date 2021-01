KUHANJE PREUZEO PLETER, ALI…: Milanović bi bio sretniji kad bi taj posao radili lokalni ugostitelji, a oni kažu: ‘Nas nitko ništa nije pitao’

‘Ja bih u ovoj situaciji bio sretniji da taj posao rade sisački i petrinjski ugostitelji, koji ionako ne mogu raditi zbog korone, i koji bi s tih 20, 30 kuna za obrok, mogli platiti svoje radnike, konobare i kuhare koji već tjednima ne rade’, kazao je predsjednik Milanović

Nakon dva tjedna i više od 150.000 skuhanih obroka za potresom pogođene stanovnike Banije kuhari i ugostitelji volonteri danas su se povukli s terena. Državna tvrtka Pleter preuzela je pripremu hrane, a svaki topli obrok naplaćivat će 23 kune. Za sada državi ne pada napamet da nešto od tog posla prepusti onima koji su ga dosad radili besplatno, prenosi RTL.

Sumnje gotovo i nema, sve što su od prvog do petnaestog dana, koliko su bili na petrinjskom području, kuhari volonteri tamo napravili za Petrinjce je herojski čin. Govore da su spasili stvar i da ne znaju kako bi ljudi bez njih preživjeli.

PLETER JE PREUZEO KUHINJU NA BANIJI: Sada traže troje novih radnika, a restorani i hoteli su im zatvoreni

‘Fenomenalan je osjećaj pomoći’

Kuhari volonteri, pak, kažu da je fenomenalan osjećaj da su mogli pomoći, te ističu da su radili s guštom, čak i više od 10 sati dnevno. “U ovakvim teškim situacijama, u ovom vremenu kakvo jest, s vremenskim okolnostima kakve jesu, što grije čovjeku dušu nego topli obrok? A to nam je bila najveća poanta”, poručio je Robert Žmire, kuhar iz Trogira. “Odlazimo odavde, malo je tužno. Ali eto, nadamo se da će sve dalje biti dobro, da će ljudi dobivati svoju hranu”, kazao je Matija Pintać, kuhar iz Zagreba.

Od ponedjeljka su se, kada je Pleter krenuo u preuzimanje prehrane, na društvenim mrežama počele javljati kritike na račun spomenute tvrtke. Prigovaralo se jelima, da imaju premalo mesa, a sve to pogađa i one koji kuhaju za Pleter. “To su 90 posto krive informacije. Tipa i za onu famoznu sliku rižota za koju ne znam odakle je došla. I mi tu isto radimo i nama su nastradale kuće i tu smo od prvog dana”, pojasnio je kuhar Saša Gačić.

Obroke kuhara volontera Crveni križ još je danas razvozio i ljudima po selima, a mještani su za hranu i njene dostavljače imali samo riječi hvale. “Stvarno se nemamo na što požaliti. Svaki dan netko dođe, nema dana, i to i hrana i odjeća, sve”, rekla je Stana Turajlić iz Klinca. “Sva hrana dolazi na centralni stožer u Petrinji, tamo je dobivamo, stavlja nam se u kombije i mi idemo na punktove koji su gdje raspoređeni taj dan. Tako da ništa se nije mijenjalo, imamo za sutra već iste lokacije koje smo imali danas, znači promjena zasad nema”, rekao je Kristijan Omašić iz Hrvatski crvenog križa za RTL.

Raspodjela daljnjeg posla oko kuhanja

Predsjednik Milanović danas je izjavio da je “Pleter zaštićen kao lički medvjed, tako da 90 posto svog posla radi s državom, rade i na tržištu, i ja bih u ovoj situaciji bio sretniji da taj posao rade sisački i petrinjski ugostitelji, koji ionako ne mogu raditi zbog korone, i koji bi s tih 20, 30 kuna za obrok, mogli platiti svoje radnike, konobare i kuhare koji već tjednima ne rade”. Da bi tome trebalo biti tako, složio se i načelnik Stožera civilne zaštite za otklanjanje posljedica potresa Tomo Medved, koji je rekao da je i sam to rekao već u nekoliko navrata.

No, petrinjski ugostitelji rekli su kako ih nitko još nije ništa pitao, a ima ih mnogo. “Svakako se petrinjski ugostitelji trebaju uključiti u to, na kraju krajeva mi ostajemo ovdje. To je naš grad, naši ljudi i njima treba pomoći i pružiti im topli obrok. Mi trebamo raditi, tu smo da radimo ono što znamo”, rekao je vlasnik ugostiteljskog objekta Tomislav Polanšek.

Raditi žele mnogi, a otići malo tko. Još večeras bilo je gužve na trgu u centru Petrinje gdje se do danas kuhalo. Trg se u velikoj mjeri već raspremio i sve će biti uklonjeno i preseljeno na lokaciju otprilike kilometar izvan grada na jednom rukometnom igralištu. No, lokacija u ovom trenutku nije toliko ni bitna. Kako prenosi RTL, najbitnije je da od sutra na novom mjestu sve funkcionira jednako glatko kao kad su kuhali i volonteri te da nitko na Baniji ne ostane gladan.

KUHARI VOLONTERI NAPUSTILI BANIJU: Pleter preuzeo, poznata je i cijena jednog njihovog obroka; Evo što na sve kažu volonteri

ŠTO NA SVE KAŽU KUHARI IZ PLETERA? ‘Smetaju nas i bole takve izjave. Ljudi ne znaju, ali mi smo tu od prvog dana, tu smo i mi nastradali’