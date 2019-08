KUD IZ OKOLICE ĐAKOVA IZBACIO GEJ ČLANOVE: ‘Sve je bilo podnošljivo dok se nisu počeli grliti, stiskati i fotografirati’

Iz KUD-a Vesela Šokadija tvrde da su se njezini gej članovi nedolično ponašali te tvrde da nije riječ o diskriminaciji nakon što su dvojici članova uskraćeni dolazak na probe i nastupi

Nakon što su dvojica pjevača zbog homoseksualne orijentacije krajem prošle godine izbačena iz Kulturno-umjetničkog društva “Vesela šokadija” u slavonskom mjestu Gundinci, nedaleko Županje, njih dvojica su slučaj iznijeli pravobraniteljici za ravnopravnost spolova te sve prijavili policiji. Od tada, kada se 41-godišnjak požalio na diskriminaciju na osnovi seksualne orijentacije, slučaj se nije pomaknuo s mrtve točke.

“Sve je bilo podnošljivo dok se njih dvojica nisu počeli nedolično ponašati – u autobusu se pred djecom i ostalim članovima grliti, stiskati, priljubljeno fotografirati te neprestano sve to prenositi na društvenim mrežama”, piše u očitovanju KUD-a Vesela Šokadija iz Gundinaca koje su poslali Višnji Ljubičić, pravobraniteljici za ravnopravnost spolova, u pokušaju opravdanja odluke da dvojici članova muške pjevačke skupine ovog KUD-a zbog njihove homoseksualne orijentacije uskratiti dolazak na probe i nastupe, piše Jutarnji list.

Nadzor nije proveden

Pravobraniteljica Ljubičić je od Ministarstva uprave zatražila da provedu nadzor nad radom KUD-a, što oni to još uvijek nisu napravili, a prethodno je od KUD-a tražila da se članovima “osiguraju uvjeti u kojima mogu djelovati bez straha, neprijateljstva, poniženja i uvreda zbog svoje spolne orijentacije”.

Verbalni napad

Podsjetimo, 41-godišnjak, koji je 4. studenoga 2018. vulgarano verbalno napadnut na sastanku pjevačke skupine KUD-a, od tada se povukao iz javnosti. Zbog uvreda mu je i pozlilo te je završio na Hitnoj i od tada se nalazi na psihijatrijskoj terapiji. Muškarac je 100-postotni invalid zbog operacije srca i tumora koje je imao. Slučaj je završio i na sudu gdje se dvojici članova pjevačke skupine sudi zbog prekršaja iz Zakona o suzbijanju diskriminacije, a do sada je održano samo jedno ročište.

Iz KUD-a su negirali da je 41-godišnjaku i njegovom partneru zabranjen dolazak na probe i tvrdili da se one više ne održavaju “jer su se ostali članovi skupine pobunili rekavši da ne žele biti dio KUD-a dok su njih dvojica tu i rade to što rade”. 41-godišnjak je za Jutarnji list rekao da se on i njegov partner nikada nisu pred drugima “stiskali, grlili i priljubljeno fotografirali”. Osim toga, tvrdi da su se probe i dalje održavale u kućama članova.

Narušili ugled KUD-a?

Iz KUD-a su pravobraniteljici napisali i da “takvo ponašanje dvojice muškaraca je nešto što djeca, a ni ostali članovi KUD-a ne moraju gledati”, da se to neće tolerirati te zaključili da nije riječ o diskriminaciji nego da je “gospodin svojim ponašanjem narušio ugled KUD-a i prekršio Statut”.

Pravobraniteljica je takav stav ocijenila kao diskriminaciju “jer se grljenje, stiskanje i priljubljeno fotografiranje između dvije osobe neovisno o tome jesu li u rodbinskom, prijateljskom ili ljubavnom odnosu i neovisno o spolu, ne mogu svesti pod ‘nedolično ponašanje’ kojim se narušava ugled KUD-a”, piše Jutarnji list.