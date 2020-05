KUĆE ZA ODMOR U ISTRI ZJAPE PRAZNE: ‘Buking je dosta loš, većina rezervacija je otkazana’

Unatoč povoljnoj epidemiološkoj situaciji na najvećem hrvatskom poluotoku, otkazivanje rezervacija postalo je svakodnevica

Premda se na početku pandemije i promišljanja o šteti koju bi ona donijela za hrvatski turizam, o Istri se govorilo kao o svojevrsnoj slamki spasa. Procjenjivalo se da bi tamo trebalo doći talijanskih i slovenskih turista i da bi oni barem koliko-toliko pridonijeli boljoj slici turističke sezone.

Za većinu turista, Istra je autodestinacija što predstavlja siguran individualni dolazak do smještaja. Unatoč povoljnoj epidemiološkoj situaciji na najvećem hrvatskom poluotoku, otkazivanje rezervacija postalo je svakodnevica. To zna i Jelena Ivković iz Istre čija je kuća za odmor u Negričanima u svibnju prazna. Žena je za HRT ispričala da se to nikada ranije nije dogodilo.

“Buking je dosta loš, većina što je bila se otkazalo. Sad je bukirano tek od osmog mjeseca. Imamo jedan tjedan u sedmom mjesecu, imamo jedan u šestom, a bilo je sve od petog do desetog mjeseca. Ne znamo hoće li biti last minuta s obzirom na to da se ovakvi objekti ne bukiraju u zadnji čas”, rekla je Istrijanka za HRT.

‘Istra je idealna destinacija za outdoor turizam’

Centralni dio Istre pun je kuća za odmor, no bazeni u njihovim dvorištima su pokriveni dok stolice čekaju goste koji su prošle godine u ovo vrijeme već uživali u miru i tišini. Jedna takvu kuću za odmor u Sv. Petru u Šumi ima Kristina Dajčić čija je vila prazna do srpnja.

“Gosti koji trebaju doći sedmi, osmi i deveti mjesec čekaju da se otvore granice. Stalno smo u kontaktu, razgovaramo, pa se nadamo da ćemo se sresti i upoznati i da će sve biti ok”, govori Kristina.

Kristinine nade gaje i drugi jer turizam čini oko 15 posto BDP-a u Hrvatskoj te se od njega jako teško odustaje. Direktorica Turističke zajednice središnje istre, Sanja Kantaruti, kaže da je središnji dio Istre idealna destinacija za outdoor turizam. Istaknula je da za sve one koji su željni aktivnog odmora, a istovremeno i nekakvog mira i sigurnosti mogu idealno mjesto pronaći u središnjoj Istri. Objašnjava da je to zato što njihove kapacitete većim dijelom čine kuće za odmor koje su relativno na osami. Istrijani se nadaju otvaranju granica jer smještajem koji oni nude, socijalna distanca je zagarantirana.

“To je idealno za obitelj, oni tu mogu boraviti, biti sami, ako žele, mogu izbjeći svaki kontakt, mogu se opuštati i plivati u bazenu”, kazala je iznajmljivačica Kristina za HRT.

