Vatrogasci iz Pleternice su se od jutra borili s požarom koji je izbio na turističkom objektu koji služi kao kuća za odmor.

Na terenu ih je bilo 40-ak sa pet vozila. "Izgledalo je strašno. Oko 10 sati smo lokalizirali. Ostalo je jako puno posla, pošto je objekat pokriven limom. Pošto je dosta visok objekat, dosta je i zahtjevno", rekao je predsjednik DVD-a Pleternica, Dragutin Žnidarec za RTL Danas.

Srećom, za vrijeme požara nikog nije bilo u kompleksu. "Jutros oko 7 sati i 15 minuta operativno komunikacijski centar Policijske uprave požeško-slavonske zaprimio je dojavu da je u mjestu Buk došlo do požara. U požaru nije bilo ozlijeđenih", rekla je glasnogovornica požeško-slavonske policije Nikolina Janković.

Što je uzrok požara?

Vlasnici nisu bili raspoloženi za davanje izjava. Zanimljivo, kuća nema struju, osim one koju dobiva iz solarnih panela, no oni su ipak udaljeni od drvene građe. Što je onda uzrok požara? Vatrogasci ne znaju, policija još istražuje, no susjedi su malo bolje upućeni.

"Ja sam čula da su roštiljali tamo ovu noć, da nisu pogasili iza sebe i da je od toga krenuo požar. I to baš oni sami, sin od vlasnika. Gorjelo je, vidjelo se daleko", kaže Ivka iz Buka.

"A uplašilo me to. Odmah sam se ustao i otišao pogledati što se događa", tvrdi Stjepan iz Buka. Na gašenju se radilo cijeli dan.

Iz drvenog turističkog objekta koji je zahvatio požar i dalje se dimilo. Vatra i dalje tinja na gredama zbog čega vatrogasci procjenjuju da će još dan ili dva dežurati na ovom požarištu. Točan uzrok požara znat će se kada se završi očevid.