KRVAVE ODMAZDE, LEŠEVI U BUNARIMA, PREMLAĆIVANJA I DILERI: Splićani otkrivaju zašto je tako gadno: ‘Mislim da je problem samo jedan’

Nakon brutalnog trostrukog ubojstva koje je potreslo Hrvatsku, nameće se pitanje je li Split postao ‘grad slučaj’?

U subotu se dogodilo trostruko ubojstvo u Varošu, starom splitskom naselju uskih uličica. Policijske statistike kažu da je područje Splitsko-dalmatinske županije treće najsigurnije, a broj ubojstava je u padu. No, pokušaja ubojstava je u Splitu čak 185 posto više nego godinu prije, pa se postavlja pitanje je li Split postao grad slučaj? RTL je stoga pitao današnje splitske kroničare, njegove poznate i manje poznate stanovnike što se tamo događa.

Varoš je jedna od četvrti iz koje se današnji Split rodio. “Taj je dio grada bio čisto težački. Ljudi su imali svoja polja na Marjanu, bavili su se i nekim sitnim ribarstvom. Za razliku od danas. Varoš je danas centar svijeta, ja bih rekao. Najprije je posjećen i primamljiv turistima. Nekad male tradicionalne kućice sad su se pretvorile u apartmane”, rekao je Darko Dučić iz Splita.

“Bilo je puno djece, svega. Sad nema nikoga, samo apartmani. Ljudi koji su tu živjeli su iznajmili okolo, otišli na selo. Sve je išlo na apartmane, sve što se moglo iskoristiti, svaka šupica”, rekao je Ivan Tokić iz Splita.

Pokazatelj disfunkcionalnosti sustava

Varoš je izvan turističke sezone pust, a stravična ubojstva koja je počinio 25-godišnji Filip Zavadlav dogodila su se na ulazu u taj kvart koji se nalazi stotinjak metara od splitske rive. Policijske statistike kažu da je područje Splitsko-dalmatinske županije treće najsigurnije u državi te da je broj ubojstava u padu. Zabrinjava pak rast broja pokušaja ubojstava, 2018. kojih je bilo čak 185 posto više nego godinu prije.

“Nažalost ova tragedija koja se dogodila u Splitu je u biti jedan pokazatelj jedne disfunkcionalnosti cijelog jednog sistema. To je jedna obiteljska tragedija, to je jedna disfunkcionalna obitelj koja je morala ona sama pa onda i institucije kao što su Centar za socijalnu skrb riješiti to na vrijeme i sustavno. To je onda tragedija cijelog sustava pravosudnog i policijskog i šireg društvenog okvira”, rekao je zastupnik u Gradskom vijeću Ivica Puljak iz stranke Pametno.

A u tom društvu gotovo svi znaju tko je diler, svatko sve o svemu zna, ali svi šute. Društvo je to u kojem tisuće ubojicu slave kao heroja. “Ja mislim da to nije samo splitska priča. Split je oduvijek bio samo lakmus papir i nekakva točka u kojoj su se nekakve stvari događale i prije nego u ostatku zemlje i događale su se u drastičnijoj formi. U njemu se ne događa ništa što se neće dogoditi na drugim prostorima ove zemlje. Ja mislim da je problem samo jedan. Hrvatska je vrlo disfunkcionalna država i to na svim mogućim razinama”, kazao je kolumnist i pisac Ivica Ivanišević.

Neučinkovita policija

Ubojicu je satima tražilo 150 policajaca, da bi ga uhitili dok je mirno sjedio u kafiću. Umjesto neučinkovite policije, ministar unutarnjih poslova odgovornost prebacuje na sporo pravosuđe.

“Mislim da je cijelo društvo skrenulo s puta. Opet kažem da Split nije grad slučaj da je to jednostavno svugdje. Kako u Splitu, tako u Zagrebu I cijeloj Europi. Znate što, ja razmišljam, to je kao kad ste bolesni i dođete kod liječnika da vam da nešto da zaliječite tu bolest, ali kažu ljudi da treba riješiti ne posljedicu nego uzrok svega”, rekla je glumica i komičarka Arijana Čulina.

Male kazne

Posljedice svega su smaknuća na ulicama, izrešetana tijela dilera, leševi u bunarima, premlaćivanja, primjeri koji su se dogodili u i oko Splita u proteklih nekoliko godina. Policija u pravilu kasnije otkriva kako su svi akteri s podebljim dosjeima za teške zločine. Istovremeno splitski sudovi dilere više od 300 kilograma kokaina osude na četiri godine zatvora, neki čak prolaze i s radom za opće dobro.

“Ono što moramo shvatiti, mi biramo vlast, mi biramo ljude koji upravljaju državom. Do sad smo birali, lopove, kriminalce, neozbiljne, lijene ljude, manje ili veće zlo. Ali moramo napokon razmisliti i izabrati nešto potpuno drugačije”, kazao je Puljak.

“Ja mislim da najmeritorniju ocjenu na pitanje je li Split siguran grad danas mogu dati, su ljudi koji se bave trgovanjem nekretninama. Toliko sam uvjeren da cijena stambenog kvadrata ne da neće pasti nego će nadalje samo rasti”, zaključio je Ivanišević.