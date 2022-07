Dobri radnici se teško nalaze, to nije novost. Ipak, čak i kada ugostitelji teškom mukom nađu dobrog radnika, tek tada počinje noćna mora. U razgovoru sa splitskim ugostiteljima, Slobodna Dalmacija doznala je kako splitski ugostitelji sve češće više uopće ne žele imati posla s domaćim radnicima. Naime, nebrojeno puno puta dogodilo im se da su posao s domaćim radnicima dogovorili, potpisali, rukovali se, a zatim se radnik nije pojavio na poslu. Ugostitelji pucaju po šavovima, a velik broj njih kaže kako za iduću sezonu planira uzimati samo strance.

"Dio njih su užasni. Dogovorimo se sve, rukujemo se i on se ne pojavi. Postavim oglas na Facebook ili negdje drugdje, brdo me njih nazove, pitaju za uvjete, a onda ih se pola ne pojavi na razgovoru. I onda oni koji dođu na razgovor obećaju da će sutra krenuti s poslom, pa i ti ne dođu. Ako nađeš pravog i vrijednog radnika iz Splita i Dalmacije onda ga treba čuvati kao zlato", rekao je jedan splitski ugostitelj za Slobodnu Dalmaciju.

'Koja bahatost, neodgovornost...'

"Imam friški primjer jednog momka – sve smo dogovorili, ja sam namjestio smjene i on treba ujutro otvoriti fast food, ali nije se pojavio. Pa da je nazvao, ispričao se, rekao da je možda našao drugi posao… Ali ništa! Ja ga zovem na mobitel, ne javlja se. Koja bahatost, neodgovornost…

Drugi je primjer momka koji je radio kod mene mjesec dana, pitam ga je li zadovoljan nakon mjesec dana, on kaže da mu je super, da mu je dosta sezone, da želi biti uz ženu i djecu. Kaže i da su mu plaća i uvjeti dobri. Odjednom mi mater javlja da je ispraznio ormarić, pokupio sve stvari i nikad se više nije javio… Pa, sinko, je li teško reći 'dajem otkaz', 'idem na sezonu' ili što već, tako da se pripremim, da tražim dalje? A imam i grozno iskustvo s jednom djevojkom. Tražila mi je unaprijed novac za stan, televiziju i ostale stvari koje su joj bile nužne. I ja to učinim, a ona se spakira i ode u Njemačku raditi. Moram li reći da mi nikad nije vratila tih 15.000 kuna?", ogorčeno će ugostitelj.

'Malo je tih mladih koji imaju neke manire'

No, nije jedini. Drugi splitski ugostitelj kaže kako se sedamdeset posto onih radnika koji kažu da će doći na razgovor, uopće na istom niti ne pojavi.

"Zapanjuje me ta vrsta neprofesionalizma i nepristojnosti. I to je sve domaći svijet, malo je tih mladih koji imaju neke manire. Pa što me zoveš, pitaš za sat kad ćeš doći na razgovor, a onda se ne pojaviš? Ali najgori su oni koji nakon razgovora kažu da će doći, ti namjestiš smjene i sve, povučeš oglas, a on se sutra ne pojavi u restoranu", potvđuje i još jedan ugostitelj.

'Dogodine ću uzeti Nepalce, briga me, neću više Splićane'

Čini se kako najveći problem splitskim ugostiteljima stvaraju upravo - splitski radnici. Treći splitski ugostitelj za Slobodnu Dalmaciju otkrio je kako dogodine uopće ne planira uzimati domaće radnike, već sve redom strance.

"Kažem im, ako vam nešto ne paše, recite mi, tako da mogu tražiti dalje. Ne, oni oduševljeni, a onda me izigraju i uvale me u milijun problema. I to su sve Dalmatinci! Morao sam posegnuti za radnicima iz drugih krajeva Hrvatske i Srbije, evo kod mene su već par godina i s njima je sve u redu. Skoro sam na pragu toga da kažem da više neću domaće, lakše mi je platiti stan i hranu strancima nego se zaj…..ti s domaćima. Dogodine ću uzeti Nepalce, briga me, neću više Splićane", rekao je te dodao kako bi danas svi ubili za 100 eura.